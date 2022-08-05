Эксперт объяснил, чем опасен для Путина его двойник 2 5.08.2022, 9:55

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В определенный момент окружение главы Кремля может принять серьезное решение.

Наличие у российского диктатора Путина своего двойника несет для него отдельную опасность. В любой момент двойник может пострадать за Путина, равно как и сам президент РФ за него.

Об этом рассказал Радио НВ психолог и эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

По его словам, в определенный момент кому-то из окружения Путина будет выгодно его «убрать» и оставить «послушного» двойника.

«Оставить куклу, которая будет просто выполнять любые приказы, прикрываясь этой куклой. И в данном случае сам Путин не заинтересован в том, чтобы существовали двойники. Потому что это вопрос не его безопасности, это вопрос его опасности», - считает эксперт.

Путин, считает психолог, должен бояться наличия двойников больше, чем их существования.

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