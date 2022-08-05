закрыть
5 августа 2022, пятница, 10:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

После удара по аэродрому в Мелитополе оккупанты прячутся в лесах и посадках

1
  • 5.08.2022, 10:07
  • 1,662
После удара по аэродрому в Мелитополе оккупанты прячутся в лесах и посадках

Такая же ситуация сложилась и с воинской частью РФ под Мирным.

После очередного обстрела аэродрома в Мелитополе российские оккупанты начали проводить ротацию своих военных баз.

Об этом пишет местное издание «РИА Мелитополь».

Так, в поселке Мирный в здании детского приюта они организовывали госпиталь. Однако на днях из этого здания россияне выехали.

Такая же ситуация и с воинской частью под Мирным.

Передислоцировались военные РФ в лесничество перед Новофилипповкой, сообщают местные жители. Там установлен шлагбаум возле которого стоят военные с автоматами.

«Где активное движение орков в Мирном, так это в здании украденной частной типографии. Там коллабранты с оккупантами крутятся с утра до вечера. Печатают пропагандистские газеты, которые потом на камеру раздают всем и вся по городу и селам. Предположительно в этой типографии также будут печатать так называемые бюллетени-опросники для проведения псевдо-референдума», - пишет издание.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко
Крепостное право для силовиков от Лукашенко Валерий Карбалевич
Титаник для Лукашенко
Титаник для Лукашенко Александр Хара