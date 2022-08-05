После удара по аэродрому в Мелитополе оккупанты прячутся в лесах и посадках

После удара по аэродрому в Мелитополе оккупанты прячутся в лесах и посадках1
- 5.08.2022, 10:07
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Такая же ситуация сложилась и с воинской частью РФ под Мирным.
После очередного обстрела аэродрома в Мелитополе российские оккупанты начали проводить ротацию своих военных баз.
Об этом пишет местное издание «РИА Мелитополь».
Так, в поселке Мирный в здании детского приюта они организовывали госпиталь. Однако на днях из этого здания россияне выехали.
Такая же ситуация и с воинской частью под Мирным.
Передислоцировались военные РФ в лесничество перед Новофилипповкой, сообщают местные жители. Там установлен шлагбаум возле которого стоят военные с автоматами.
«Где активное движение орков в Мирном, так это в здании украденной частной типографии. Там коллабранты с оккупантами крутятся с утра до вечера. Печатают пропагандистские газеты, которые потом на камеру раздают всем и вся по городу и селам. Предположительно в этой типографии также будут печатать так называемые бюллетени-опросники для проведения псевдо-референдума», - пишет издание.