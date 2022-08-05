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В Харьковской области освободили село Дибровное

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  • 5.08.2022, 10:15
В Харьковской области освободили село Дибровное

Оккупанты убегали, бросая технику.

В Харьковской области бойцы 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» вытеснили оккупантов из села Дибровное под Изюмом. Убегая, противник бросил технику.

Видео из освобожденного села опубликовано на странице бригады в «Фейсбуке».

«Бригада оттеснила врага за село Дибровное и передвинула линию фронта. Отрезанные от снабжения, оккупанты убегали, бросая технику. Правда, перед уходом обильно заминировали село противопехотными и противотанковыми минами», — говорится в подписи к видео.

Бойцы засняли последствия боевых действий — разбитые жилые дома и брошенную оккупантами технику.

«Как освободили? Та вытеснили просто. Им уже не осталось путей подвоза, нарушена вся логистика, люди… те создания, которые там были, поняли, что им перекрыли кислород в селе, им нечем подвезти провизию, боеприпасы, эвакуация раненых затрудняется, и они «героически» отступили», — рассказывает офицер 93-й бригады Александр.

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