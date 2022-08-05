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Лукашенко уволил замглавы Совбеза, который курировал работу с КГБ

  • 5.08.2022, 10:21
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Лукашенко уволил замглавы Совбеза, который курировал работу с КГБ
Владимир Арчаков

По одной из версий причиной стал провал «информационной войны» с демократическими СМИ.

Один из главных силовиков страны Владимир Арчаков освобожден от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности. Указ о его отставке официально не был опубликован, однако на Национальном правовом интернет-портале появился указ Лукашенко № 268 от 1 августа, которым Арчаков исключается из различных комиссий и коллегий, куда входил по должности. Из указа следует, что теперь пост заместителя Александра Вольфовича вместо Арчакова занял Александр Неверовский, сообщает zerkalo.io.

Неверовский ранее был начальником управления КГБ по Гродненской области — с аналогичной должности в свое время пришел в Совбез и Арчаков. Одной из его обязанностей в Совете было курирование работы с КГБ. Видимо, теперь таким куратором будет Неверовский.

Генерал-майор Владимир Арчаков, выходец из Екатеринбурга, в 90-х окончил в Беларуси Институт национальной безопасности и до Совбеза служил в КГБ. После двух лет работы на должности начальника управления КГБ по Витебской области он был в 2014 году назначен на должность заместителя госсекретаря Совбеза. Нынешний секретарь Вольфович — уже пятый, при котором работал Арчаков. В Совете он был зампредседателя Межведомственной комиссии по безопасности в экономической сфере, председателем Межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере.

В этом году Арчаков как генерал-майор достиг пенсионного возраста — ему исполнилось 55 лет. После этого контракт на службу продлевается только указом Лукашенко. Как утверждает «Наша Ніва» со ссылкой на свои источники в силовых структурах, Арчакову контракт решили не продлевать, а последние два года он оставался на должности только потому, что увольнять генерала перед выходом на пенсию не хотели.

По информации издания, одна из причин увольнения Арчакова — провал на практике Концепции информационной безопасности Беларуси, которую разрабатывал Арчаков. Она была утверждена в марте 2019 года, Арчаков защитил по ней диссертацию под грифом «секретно». Как поясняют источники «НН», на Концепцию было потрачено несколько лет, к разработке привлекались сотни экспертов, но в итоге уже в 2020 году лидерами инфосферы оказались «вражеские» телеграм-каналы, а затем противникам власти удалось взломать и похитить многие республиканские базы данных.

По другой версии издания, увольнение Арчакова произошло в рамках зачистки вертикали от идеологов, которые, по мнению Лукашенко, «провалили 2020 год»: аналогично ранее были уволены многие идеологи исполкомов и администрации Лукашенко.

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