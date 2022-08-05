Ученые смогли воскресить органы свиньи 5.08.2022, 10:22

Исследование существенно поможет в трансплантации.

Ученые из Йельской школы медицины при помощи разработанной ими технологии OrganEx восстановили кровообращение и клеточную активность жизненно важных внутренних органов свиней, таких как сердце и мозг, спустя час после смерти животных, пишет «Медуза».

В ходе эксперимента исследователи подключали свиней, у которых была искусственно вызвана остановка сердца, к системе перфузии, — та прокачивала через кровеносные сосуды животных специальный раствор, содержащий, прежде всего, кровь животных, а также специальный состав из 13 соединений, предназначенных для восстановления клеточной жизнедеятельности. В частности, в состав раствора входили антикоагулянты — вещества, блокирующие сворачивание крови, и переносчик кислорода, «искусственный» гемоглобин Hemopure.

В результате прокачки раствора к тканям животных стал поступать кислород, после чего некоторые функции их органов, — такие как сокращение сердца и активность печени и почек, — быстро восстановились. В контрольных группах этого не произошло. Только в экспериментальной группе ткани животных не были повреждены длительным кислородным голоданием.

Новая технология позволила сохранить целостность некоторых тканей мозга, но при этом авторы работы не увидели никакой скоординированной мозговой активности, указывающей на восстановление мозговой деятельности. Кроме того, сердце не было полностью перезапущено.

Авторы исследования подчеркивают, что, учитывая отсутствие нормальной электрической активности мозга, речь в данном случае не идет о реанимировании свиньи после смерти — но только о сохранении жизнедеятельности тканей. «Мы заставили клетки делать то, на что они не были способны, когда животные были мертвы», — сказал один из авторов работы, нейробиолог Звонимир Врселья.

Ученые отметили, что мертвые свиньи, которых подключили к системе OrganEx, стали непроизвольно подергивать головой, шеей и туловищем после введения контрастного красителя в мозг. Исследователи не смогли объяснить это явление, посчитав маловероятным, что импульсы возникали в головном мозге. Они допустили, что импульсы возникали в спинном мозге, который может контролировать некоторые двигательные функции независимо от головного мозга.

Авторы работы рассчитывают, что в будущем их технологию смогут использовать, чтобы сохранять органы для трансплантации.

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