«Хочу купить американскую машину, но пройдет ли она техосмотр из-за фар?» 5.08.2022, 10:29

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Белорусский водитель снял деньги со счета, но столкнулся с неожиданным препятствием.

Белорус Валерий искал минивэн для большой семьи, его выбор пал на авто из США. Уже и фирму для пригона подыскал, и деньги со счета снял, но вдруг задался вопросом: пройдет ли такая машина наш техосмотр?

«Но ведь их полным-полно!»

Читатель abw.by говорит, что на подобные мысли его навел сосед, который пытается отговорить от покупки:

«Мол, с американскими машинами много вопросов, кота в мешке покупаешь, техосмотр можешь не пройти по причине несоответствия американских стандартов по автомобильной оптике. Приводит примеры своих знакомых. Но я вот что думаю: этих машин из Америки полным-полно, на учет они становятся, техосмотр как-то же проходят. Стоит ли мне переживать, если все же пригоню американскую машину? На просторах интернета вычитал, что действительно раньше были проблемы с авто из США, и касались они цвета поворотников или стоп-сигналов. Правда, информация древняя».

Отставить опасения!

Небезызвестный факт – автомобиль одного и того же производителя может иметь отличия, в том числе и по оптическим элементам. Все зависит от региона, для которого такой автомобиль предназначен.

У нас в стране действует Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), который содержит требования к устройствам освещения. Важный момент – устройство освещения должно соответствовать указанному изготовителем, а световой пучок должен соответствовать условиям правостороннего движения.

Именно поэтому пучок света направлен правее от центра (в сторону обочины). В некоторых странах, как известно, движение левостороннее, но в Америке правостороннее, как и у нас. Тем не менее там производители применяют в автомобилях оптику, у которой свет излучается симметрично, не имея четких границ. Но это для нашего потребителя не беда, и вот почему.

Обратимся к Техническому кодексу устоявшейся практики «Государственный технический осмотр транспортных средств. Порядок проведения проверки технического состояния транспортных средств» (ТКП 309-2011 (02190)). В нем есть определение «фара американского светораспределения»:

Фара, промаркированная американским сертификационным обозначением DOT, испускающая симметричный луч, световое пятно от которого при проецировании его на измерительный экран не имеет четко выраженной световой границы.

Техосмотр не пройдешь, если есть нарушения: отличие формы и расположения светового пятна на измерительном экране, несоответствие фактического значения снижения светотеневой границы и общего состояния оптики.

Американские производители, как, собственно говоря, и другие, применяют свои стандарты и требования по безопасности, проводят испытания и сертификацию автомобилей, в том числе оптики для них. Стандарты могут различаться, но это не означает, что производимые ими автомобиля нельзя эксплуатировать, например, у нас.

ТКП 309-2011 содержит обязательное Приложение Г «Размещение внешних световых приборов на транспортных средствах, имеющих американское сертификационной обозначение DOT».

Например, в ТР ТС 2011/018 (наш регламент) указатели поворота, как передние, так и задние, должны иметь только желтый цвет излучения. А для американских машин ТКП 309-2011 (техкодекс, применяемый при техосмотре) допускает желтый спереди, а сзади как желтый, так и красный.

Именно поэтому американские автомобили достаточно распространены и успешно эксплуатируются их владельцами.

Бояться покупки американских машин не стоит, они успешно ставятся на учет в ГАИ и проходят техосмотр по установленным для них стандартам, касающимся оптики. Конечно, при условии, что американские «спецы» не внесли в оптику изменений, не предусмотренных заводом-изготовителем. В этом случае фары придется заменить, можно даже поставить оптику, которая устанавливается на европейские аналоги, если завод-изготовитель такие световые приборы для конкретной модели автомобиля предусматривает.

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