90% не явилось: у Зеленского высмеяли «мобилизационные учения» в Беларуси

90% не явилось: у Зеленского высмеяли «мобилизационные учения» в Беларуси9
- 5.08.2022, 10:46
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Военное мероприятие в Гомельской области провалилось.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал результаты мобилизационных учений в Беларуси. Арестович отметил, что они прошли не слишком удачно.
Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на эфире ютуб-канала «Фейгин Live».
Вероятно, речь о плановых мероприятиях белорусской армии, которые проводились с 22 июня по 1 июля. Тогда в Гомельской области, граничащей с Украиной, должны были собрать резервистов. Однако, как говорит Арестович, все произошло не совсем так.
«90% не явилось по вызову за повестками. А 10%-м – не дозвонились. Вот и все. Они «не смогли», – сказал советник.