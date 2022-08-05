Возвращение космического Будулая

Возвращение космического Будулая4
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 5.08.2022, 10:58
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Столько есть еще в РФ областей, где можно давать обещания.
Похоже, не долго осталось странствовать нашему космическому цыгану – Дмитрию Рогозину. Недолго стоять пустыми Твиттеру и лентам информагентств без его зажигательных заявлений. Скоро прыгнет он в «окоп» рядом с Дмитрием Медведевым.
Пресс-секретарь Песков на деревянном своём языке заинтриговал:
«Она (судьба Дмитрия Рогозина) прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим».
В самом деле, держать такой ценнейший кадр в резерве не стоит.
Столько есть еще в РФ областей, где можно давать обещания, высоко прыгая на батуте.
Telegram-канал «СерпомПо»