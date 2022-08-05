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Возвращение космического Будулая

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 5.08.2022, 10:58
  • 3,716
Возвращение космического Будулая
Дмитрий Рогозин

Столько есть еще в РФ областей, где можно давать обещания.

Похоже, не долго осталось странствовать нашему космическому цыгану – Дмитрию Рогозину. Недолго стоять пустыми Твиттеру и лентам информагентств без его зажигательных заявлений. Скоро прыгнет он в «окоп» рядом с Дмитрием Медведевым.

Пресс-секретарь Песков на деревянном своём языке заинтриговал:

«Она (судьба Дмитрия Рогозина) прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим».

В самом деле, держать такой ценнейший кадр в резерве не стоит.

Столько есть еще в РФ областей, где можно давать обещания, высоко прыгая на батуте.

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