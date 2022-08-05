«Звонков от студентов практически нет» 5 5.08.2022, 10:57

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Риэлторы рассказали, как сейчас обстоят дела на рынке аренды квартир в Беларуси.

Август на рынке аренды всегда был жарким месяцем. Только поступившие студенты обрывали телефоны собственников, чтобы заполучить хорошую квартиру. В этом году такого ажиотажа нет. Одни специалисты говорят, что это уже второй кризис на рынке аренды в этом году, вторые отмечают спрос среди россиян, которые, кажется, прибыли в Беларусь надолго. Realt расспросил риэлторов о сложившейся ситуации.

Почему нет студенческого бума?

С прошлого года специалисты агентства «Твоя столица» заметили тенденцию, которая подтвердилась и в этом сезоне. Начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости Маргарита Почицкая говорит, что запросов от студентов становится меньше.

— Студенты — это аудитория со своими особенностями. Ведь квартиру выбирают и оплачивают не они, а родители. Поиск начинается в июле, пока их дети еще находятся в статусе абитуриентов. А уже в 10-ых числах августа, когда приходят ответы из вузов, родители наступают к более активным действиям. В этом сезоне мы видим продолжение тенденции, которую мы отметили ещё в прошлом году — к нам тогда в конце сентября стали приходить собственники квартир, которые рассчитывая на студентов, так и не смогли найти арендаторов — по их словам, обращений от студентов стало в разы меньше. То есть они отмечали не просто факт отсутствия студенческого бума, но и в принципе звонков от студентов. В то же время, по поступающим к нам существенного снижения не ощутили — скорее всего из-за того, что родители будущих студентов чаще обращаются к специалистам, чтобы те предложили несколько альтернативных объектов, сэкономив им время. Но в этом году уже и мы замечаем, что обращений стало меньше. Снижение не столь сильное, как в случае с отзывами собственников квартир, но все же — факт есть факт. Почему же это произошло? Во-первых, мы пришли к выводу, что всем хватает общежитий. Открылись жилые корпуса тех вузов, что были на ремонте с 2019 года. Во-вторых, стало меньше иностранных студентов, отчего освободились места в общежитиях. И последняя возможная причина — белорусы уезжают учиться за границу. В итоге целевая аудитория потеряла в объеме.

Специалист подытоживает, что сейчас рынок аренды получил уже второй удар в этом году. Первый был в конце февраля и начале марта, когда собственники были вынуждены снизить стоимость. Маргарита не отрицает вероятность того, что август все-таки стабилизируется и еще сможет повысить показатели в этом сегменте. Ведь интерес со стороны студентов какой никакой есть. Он проявляется к квартирам со всей необходимой техникой, хорошим ремонтом по цене ниже рыночной.

«Сейчас живет только бюджетный сегмент»

В 2020 году пришелся удар по элитным квартирам, сейчас его ряды пополнили квартиры комфорт-сегмента (со свежим современным ремонтом и техникой). Собственники таких квартир, на фоне недостатка проса, вынуждены снижать цены и тем самым, вступать в конкуренцию уже с бюджетными квартирами. С прошлого года мы наблюдаем за процессом релокации it-специалистов, который после февраля ускорился. Они как раз снимали комфорт класс. Собственники потеряли арендаторов, поэтому сейчас живет только бюджетный сегмент.

— Что касается цен, то они немного поднялись, но до февральских так и не вернулись. Если в начале года однокомнатная квартира с приемлемым ремонтом стоила 220 долларов, в марте, когда собственники вынуждены были снижать стоимость до 40%, можно было найти объект за 150 долларов в месяц, то сейчас цена составляет 160−170 долларов.

Нужно понимать, что Минск достаточно насыщен квартирами для долгосрочной аренды. Выходит, что на одного арендатора приходится пять квартир. Маргарита отмечает, что, в первую очередь, будут выигрывать те объекты, которые соответствуют цене и качеству. А именно сделан свежий ремонт, есть спальное место и бытовая техника, в том числе стиральная машина и даже телевизор. Эта та однушка, которая может похвастаться конкурентными преимуществами, не для того, чтобы сдаться дороже, а всего-навсего найти арендатора.

— Двушки снимают чаще семьи, у которых есть своя мебель и техника. Поэтому для двухкомнатных квартир другие требования. Так называемые квартиры-«бабушатники» (с морально устаревшим ремонтом) воспринимаются на рынке адекватно только при стоимости ниже рыночной. И это логично, ведь постоянно появляются квартиры в новых районах с современным ремонтом, например в Minsk Word. Поэтому разница в цене между новостройкой с ремонтом и «уставшей» квартирой должна быть колоссальной.

Такие обстоятельства на рынке заставили собственников более лояльно относится к арендаторам с детьми или домашними животными.

— Сейчас составляют акт приемки объекта недвижимости, где описывает состояние квартиры до заезда жильцов. Там же прописывается материальная ответственность в случае порчи имущества. С уверенностью скажу, что воспринимаются такие условия с двух сторон очень хорошо, поскольку юридически защищают обе стороны договора аренды.

Несмотря на то, что на рынке профицит предложения, белорусы продолжают вкладывать в недвижимость, чтобы в последующем сдавать ее.

— Последние годы колебание валюты показали людям, что из всех вариантов сохранения денег самым простым способом является покупка квартиры. К тому же, сами застройщики уже лет 5 продвигают идею инвестиций в метры. И действительно, жилье в столице, куда стремятся переехать со всей страны — хороший инвестиционный проект.

Особо популярных районов в бюджетном сегменте выделить невозможно. Для квартир комфорт класса важна планировка, стилистика, современная отделка. На первом месте у белорусов в этом сегменте ЖК «Маяк Минска», на втором — «Новая Боровая», на третьем - район за «Минск — Ареной» вдоль проспекта Победителей.

«Самые частые запросы мы получали от клиентов из России»

Владислав Сафронов, руководитель отдела аренды АН «Гарант Недвижимость» отмечает, что в агентстве наблюдается активный спрос на некоторые сегменты квартир.

— Вообще, в августе оживают все категории квартир. Обычно этот бум на рынке аренды длится до сентября. Среди молодых пар сейчас популярны недорогие квартиры от 300 до 350 долларов в спальных районах. Айтишники чаще снимали в этом месяце квартиры студии, евродвушки в ЖК «Маяк Минска», «Парк Челюскинцев» и Minsk World. Ценник на эти объекты стартует от 400 до 600 долларов за месяц в зависимости от внутреннего наполнения и квадратуры. Самые частые запросы мы получали от клиентов из России.

Они могут позволить себе квартиры чуть дороже, чем белорусы — от 500 долларов и до выше 2000 долларов. Объекты они снимают на период от трех месяцев. Средний показатель — полгода.

Специалист объясняет, что такой интерес со стороны российских граждан вызван проблемами с работой у них на родине.

— Они перебираются в ближайшую Европу — для них это Беларусь. Здесь условия для бизнеса чуть интереснее, чем сейчас в России. Помимо бизнесменов, приезжают на контракты айтишники и специалисты строительной сферы. Они снимают объекты на длительный срок.

Со студентами агентство практически не работает. Единственные представители данной аудитории — иностранные студенты из Ирана, Ирака, Израиля и Китая. У них бюджеты рассчитаны на хорошие квартиры от 400 долларов. В большинстве рассматривают объекты в спальнике в Московском районе.

— В августе спрос растет не только за счет студентов, но и семей, где дети собираются идти в детский сад или школу. Спросом пользуются бюджетные квартиры в спальных районах — двушки и трешки от 320 до 400 долларов в месяц. Комфорт класс — от 600 долларов и выше. Это дома с закрытыми территориями, современным детскими площадками и зелеными зонами, — отмечает Владислав. — По сравнению с прошлым годом спрос в целом снизился. После февраля цены на квартиры снизилась, конкуренция между собственниками заключалась в ценообразовании. В мае спрос возобновился. Все квартиры, что пустовали, уже заполнились, поэтому собственники начали цены поднимать, но выше февральских они не стали.

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