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Heineken представил «пивные» кроссовки

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  • 5.08.2022, 11:10
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Heineken представил «пивные» кроссовки

Дизайнеры наполнили обувь новейшим пенным напитком.

Вдохновленный своеобразным зеленым, красным и серебристым цветом последней коллекции Heineken, TSS воссоздает эти цвета на этих высокотехнологичных кроссовках. Зеленые накладки приобретают чечевицеобразный эффект, сияя на фоне такого же яркого серебристого верха. Красная фурнитура, включая шнурки и подкладку, выглядит весьма эффектно. В язычок встроена съемная открывалка для бутылок, позволяющая в любой момент открыть порцию пенного напитка, пишет techinsider.

Конечно, изюминкой Heinekicks является золотое пиво, плещущееся в полупрозрачной межподошве. По словам бренда, мерка Heineken Silver была аккуратно введена с использованием «специального хирургического метода инъекции», чтобы гарантировать, что ни одна капля не прольется. Они также обещают уникальный опыт ходьбы, поскольку вес подошвы смещается с задней части на переднюю и наоборот.

Сообщается, что из 32 экземпляров Heinekicks семь будут доступны для приобретения в Сингапуре в конце этого года.

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