«Дешевле $40 хороший продукт не купишь» 2 5.08.2022, 11:27

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Эксперт рассказал, что происходит на рынке парфюмерии в Беларуси.

Сравнение парфюма с автографом личности приписывают Паломе Пикассо, модельеру, бизнесвумен и дочке знаменитого художника. Впрочем, мир больших денег давно не сомневается: кто владеет правильно подобранным запахом, тот владеет и сердцами людей. Но именно по предметам роскоши, в том числе и дорогим духам, особенно бьют кризисные времена. Office Life спросил у известного парфюмера Влада Рекунова, какая ситуация сейчас на парфюмерном рынке Беларуси и как западные ограничения повлияли на отрасль в регионе. А заодно выяснил, чем пахнут деньги и как подобрать беспроигрышный аромат для себя и бизнеса.

О ЗАПАХАХ, КОТОРЫЕ НАС ОКРУЖАЮТ

Забавное совпадение: в офисе Влада Рекунова мы оказались в День поиска новых вкусов и запахов. Да, есть такой неофициальный праздник. Наш собеседник — автор более сотни парфюмерных композиций. Знания он по крупицам собирал у знаменитой уроженки Беларуси Софии Ходош-Гройсман, имя которой вписано в мировую историю парфюмерии. Свое же имя Влад уже успел вписать в Книгу рекордов Гиннесса как автор самого большого флакона духов в мире — на 160 литров. Создал белорусский парфюмер и уникальные ароматы для целого списка знаменитостей, в котором звезда французской эстрады Патрисия Каас, певец Филипп Киркоров, цирковой артист Эдгард Запашный и рэпер Тимати.

Но если хотите поставить в тупик специалиста, который более 20 лет в парфюмерном деле, спросите о его любимом аромате.

— Я чувствую намного больше запахов, чем большинство людей. Скажем, у парфюмерного «маньяка» на примете около тысячи композиций, а у меня еще и тысяча составляющих внутри каждой композиции. И все же для себя я люблю шипровые ароматы, где среди ключевых компонентов — запах сырого влажного леса. Помните, как пахнет мох, когда мы наклоняемся срезать гриб? Эта категория ароматов началась с Франсуа Коти (французский парфюмер, которому принадлежала газета Le Figaro. — Прим. OL): в 1917 году Коти привез с Кипра дубовый мох в качестве одного из компонентов, а Кипр на французском — «Шипр». Не путайте с советским «Шипром»! Такие ароматы свойственны медлительным людям с низким голосом, и мне кажется, я тоже очень нетороплив.

Парфюмер перечисляет наиболее узнаваемые для нашего носа ароматы: кожа, запах скошенного сена, цикламен, бергамот. А вот как пахнет амбра, знают немногие. Или, казалось бы, привычный жасмин. Тут сразу несколько подвохов, объясняет парфюмер, предлагая сравнить два аромата: полностью готовый традиционный жасмин и фракцию этого цветка.

— Во-первых, сортов жасмина — десятки, а во-вторых, и методик обработки не меньше. Жасмин можно миксануть с несколькими десятками других компонентов: от прозрачного, едва ощутимого желтого до фруктового. На выходе получим совершенно разные запахи. Люди воспринимают парфюмерию примитивно, хотя она давно шагнула вперед.

Кстати, наши предпочтения по запахам меняются в течение жизни. Зато дети до 12–15 лет чаще любят фруктовые ароматы. Эти же предпочтения сохраняют с возрастом и те, кого то и дело упрекают в инфантильности. При этом Влад обращает внимание: рынок детской парфюмерии у нас до сих пор совершенно не развит.

ЧЕМ ПАХНУТ ДЕНЬГИ И ЗАЧЕМ КОМПАНИИ СВОЙ АРОМАТ?

Есть ли запах у денег? Да, и его уже не раз пытались воссоздать, подтверждает парфюмер. Речь идет о запахе определенной полиграфической бумаги, и такие парфюмерные композиции есть.

Но куда более частая для бизнеса ситуация: руководитель приходит и говорит, мол, хочу, чтобы от меня пахло деньгами. И это уже не про запах купюр. Это про аромат, который зажигает так, что человек чувствует себя способным свернуть горы, выглядит успешным — и люди к нему начинают тянуться.

— Аромат в таком случае просто один из элементов образа, который зачастую напрасно игнорируют. Между тем аромат включать в образ нужно, причем важно делать это правильно.

Парфюмер в этом случае как психолог: по аромату может многое сказать о человеке. А при создании персонального запаха учитывает целый список нюансов — от цвета машины, на которой ездит клиент, до цвета белья, которое выбирает.

Все чаще свой аромат хотят обрести и компании. Такой парфюм обычно описывает с помощью запаха атмосферу бренда, его ценности, причем важный вклад вносит и личность руководителя.

КАК ПАНДЕМИЯ И САНКЦИИ УДАРИЛИ ПО ЦЕНАМ

По словам Влада Рекунова, который еще и возглавляет Ассоциацию производителей парфюмерии и косметики Беларуси, существенных изменений на рынке в нашем регионе из-за пандемии и санкций пока не заметили. Такую позицию он слышал и от руководителей фабрик, и от тех, кто продает оригинальную парфюмерию. Да, некоторые клиенты первым делом отказались от предметов роскоши, но немало и тех, кто стал закупаться больше, замечая, как некоторые бренды уходят с российского рынка. Есть интерес и к авторским коллекциям.

Наш собеседник уверен: рынок не изменился, спрос остался на уровне, вот только технических проблем стало больше. Сложности регулярно возникают с поставками компонентов и комплектующих — флаконов, колпачков, распылителей. Влад приводит пример: фабрика, которая производит крышечки для флаконов Surlyn, вдвое уменьшила отгрузки. А некоторые химические компоненты просто перестали производить, в то же время есть и такие, которые выпускали всего на одной-двух фабриках в мире.

— Значит, все парфюмерные композиции, в которых такой компонент участвует, нужно перекраивать. Но если вы постоянно пользовались ароматом, скорее всего, это заметите. Клиенты подобные изменения воспринимают негативно, начинают упрекать бренд в экономии или воровстве. Но на самом деле производители просто оказываются в безвыходной ситуации, поскольку нет нужного компонента.

На нашем рынке свою роль сыграли и западные ограничения: логистика увеличилась втрое. В итоге комплектующие или компоненты долгое время лежат на складах, ожидая транспорта в Беларусь. Кроме того, какие-то фабрики не хотят или не могут принять деньги, опасаясь санкций.

— Европейские компоненты, которые я использую, заметно подорожали, ждать их приходится гораздо дольше. Сейчас клиенты вынуждены ожидать исполнения заказов вместо месяца как минимум три.

По подсчетам нашего собеседника, цена на парфюмерные компоненты поднялась за полтора года примерно на 20%. Что касается стоимости на полках магазинов ароматов от брендов, которые ушли с российского рынка, она выросла примерно на 30%.

Сейчас, по словам Рекунова, дешевле $40 хороший парфюмерный продукт не купишь. Все, что стоит меньше, — либо с урезанным рецептом, любо очень точная копия. И последний случай может быть не худшим вариантом.

У КАЖДОЙ СТРАНЫ СВОИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ЗАПАХАМ

На полках в мастерской парфюмера обращаем внимание на два ажурных флакона, которые оказались персональным заказом из США. Один — для мужчины, второй — для женщины. Работает Влад и с европейскими клиентами. А вот с российским рынком не все так просто. Парфюмер объясняет: с одной стороны, россияне давно идут за белорусской парфюмерией и косметикой. Произошло это с ростом «Белиты», которая стала кузницей кадров в отрасли. Но нишевое производство оказалось в другой ситуации: по идее Россия должна была открыться, так как оттуда ушли многие бренды, но она одновременно закрылась для популярных каналов продвижения, в первую очередь для соцсетей, после чего достучаться на этот рынок стало гораздо сложнее.

Влад Рекунов уточняет, как в зависимости от страны меняются и предпочтения в запахах. Более того, одни и те же ароматы в разных странах воспринимают по-разному. Яркий пример — лаванда. В США это исключительно про чистящее средство, там точно никто не станет делать лавандовые духи, это будет провальный продукт. Другое дело — во Франции, где в этом аромате заключена этническая история. Отдельная ситуация с Китаем: там вовсе нет культуры пользования ароматами, индустрия развивается медленно, на рынке присутствуют лишь основные мировые бренды.

Что же касается белорусского рынка, у нас много мифов и предрассудков вокруг запахов. А парфюмерную культуру по 10-балльной шкале наш собеседник оценил... на четверку. Парфюмер с грустью констатирует: у нас скорее люди вложатся в стройку, чем в парфюмерную промышленность. Все-таки этот бизнес продолжает оставаться непонятным для многих. Скажем, еще лет 15 назад Влад участвовал в проекте по получению ванилина из древесины. Такая установка стояла в Борисове и позволяла из копеечных опилок получать дорогой продукт для парфюмерии. Но в итоге проект не выстрелил.

К слову, именно Влад шесть лет назад участвовал и в создании специального аромата для Беларуси PaVetra. Среди привычных нам ноток яблока, жасмина и даже ванили, в нем четко прослеживался и запах цитрусовых. Наш собеседник поясняет: их просто сложно обойти, ведь это очень удобный компонент, который буквально надевает улыбку на лицо. В итоге получаем мягкое знакомство пользователя с запахом. Да и только лишь этнических моментов не хватило бы: любой рецепт — это минимум 50 компонентов, а лучше — 150.

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