Родные генерала, которого Лукашенко отправил в отставку, поддержали белорусский народ 3 5.08.2022, 11:29

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Фото: onliner.by

Владимир Арчаков курировал работу Совбеза с КГБ.

Один из главных силовиков страны Владимир Арчаков, как сообщал Charter97.org, освобожден от должности заместителя государственного секретаря Совета безопасности. Указ о его отставке официально не был опубликован, однако на Национальном правовом интернет-портале появился указ Лукашенко № 268 от 1 августа, которым Арчаков исключается из различных комиссий и коллегий, куда входил по должности. Из указа следует, что теперь пост заместителя Александра Вольфовича вместо Арчакова занял Александр Неверовский.

«Нашей Ниве» также стал известен показательный факт. Родные генерала не поддерживали того, что он делал, и во время событий 2020-2022 годов были на стороне белорусского народа.

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