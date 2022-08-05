Оккупанты подорвались на мине, когда пытались направить грузовик со взрывчаткой на позиции ВСУ

Оккупанты подорвались на мине, когда пытались направить грузовик со взрывчаткой на позиции ВСУ4
- 5.08.2022, 11:28
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Вражеский КамАЗ, наполненый снарядами и тротилом, не добрался до места назначения.
Российские оккупанты, пытавшиеся направить на позицию украинских воинов грузовик со взрывчаткой, подорвались на мине.
Видеозапись подготовки автомобиля и взрыва опубликована в соцсетях.
«Противотанковая мина ТМ-62 творит чудеса: вражеский КамАЗ, наполненый снарядами и тротилом, не добрался до места назначения. Нечего было «Слава России» кричать. Дегенераты», - отмечает в сообщении автор публикации.
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