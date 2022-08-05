Кучма: Я не вижу для Украины альтернативы членству в НАТО 5.08.2022, 11:37

Леонид Кучма

Идея нейтралитета уже не рассматривается.

Украина больше не рассматривает идею нейтралитета, которая являлась одним из пунктов российского ультиматума. И сама страна, и НАТО сейчас заинтересованы во вступлении Украины в Альянс, заявил второй президент Украины Леонид Кучма в интервью «BBC News Україна», опубликованном 4 августа.

По мнению экс-президента, незначительное падение поддержки евроатлантического курса происходило только в первые недели войны. Он связывает это с двумя факторами, актуальными именно на тот момент:

возможность принятия нейтрального статуса в обмен на гарантии безопасности, которую предполагали украинские власти в начале переговоров с Россией;

болезненная реакция украинского общества на категорический отказ НАТО, именно как организации, оказывать Украине военную помощь.

«Прошло время, и оба фактора сняты с повестки дня. Идея нейтралитета, которая, кстати, являлась одним из пунктов российского ультиматума, насколько я знаю, уже не рассматривается. После российских зверств и военных преступлений никто не будет ни доверять, ни давать какие-либо обязывающие гарантии Кремлю», – уверен Кучма.

Что касается помощи НАТО, то экс-президент надеется, что для украинцев за это время стало очевидным, что почти весь объем получаемого Украиной оружия предоставляют именно страны – члены Альянса. Отказ НАТО вмешиваться на институциональном уровне – это свидетельство не трусости перед Москвой, а ответственности перед каждой из стран-членов, считает он.

Кучма подчеркнул, что Североатлантический союз гарантирует безопасность всех своих членов, поэтому будет избегать рисков прямого конфликта с Россией. И такая позиция еще больше поощряет Украину стремиться к полноценному членству, чтобы стать в НАТО «своими».

«Лично я не вижу для Украины альтернативы членству в НАТО. Но, как мне кажется, теперь и НАТО стратегически заинтересована в присоединении Украины – крупнейшего европейского государства с самой боеспособной на континенте армией. Это тем более актуально с учетом того, что теперь самой серьезной угрозой НАТО официально признана Россия», – добавил он.

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