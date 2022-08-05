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СМИ: В Минске задержали певицу, которая исполнила песню «Океана Эльзы»

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  • 5.08.2022, 11:55
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СМИ: В Минске задержали певицу, которая исполнила песню «Океана Эльзы»

Украинофобская выходка лукашистов.

Вечером 3 августа на терассе бара «Банки-бутылки» на Зыбицкой прошел уличный концерт минской певицы Мерием Герасименко. Это был не первое такое выступление Мериам в баре, однако в этот раз на концерт обратили внимание пропагандисты и силовики. Сейчас, по предварительной информации, девушка задержана, пишет zerkalo.io.

Среди песен, которые исполнила певица, были и произведения украинской группы «Океан Эльзы» — как минимум трек «Обійми».

Зрителей на концерт собралось много, они публиковали видео в соцсетях, нередко — со стикерами в желто-синих цветах и иными знаками поддержки Украине. Видимо, на это и среагировали силовики.

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