СМИ: В Минске задержали певицу, которая исполнила песню «Океана Эльзы» 9 5.08.2022, 11:55

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Украинофобская выходка лукашистов.

Вечером 3 августа на терассе бара «Банки-бутылки» на Зыбицкой прошел уличный концерт минской певицы Мерием Герасименко. Это был не первое такое выступление Мериам в баре, однако в этот раз на концерт обратили внимание пропагандисты и силовики. Сейчас, по предварительной информации, девушка задержана, пишет zerkalo.io.

Среди песен, которые исполнила певица, были и произведения украинской группы «Океан Эльзы» — как минимум трек «Обійми».

Зрителей на концерт собралось много, они публиковали видео в соцсетях, нередко — со стикерами в желто-синих цветах и иными знаками поддержки Украине. Видимо, на это и среагировали силовики.

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