В Британии впервые в истории пересохли истоки Темзы 2 5.08.2022, 12:05

1,724

Синоптики предупреждают о сохранении жары в регионе.

В Британии впервые за всю историю пересохли истоки реки Темзы. Причиной тому стала аномальная жара, которая бушует в странах Западной Европы.

Об этом сообщает The Guardian.

Теперь устье Темзы находится в восьми километрах ниже по течению, и синоптики предупреждают о сохранении жары в регионе.

«После продолжительной засушливой погоды исток Темзы в Глостершире высох, а слабый поток сейчас едва заметен более чем в пяти милях вниз по течению. В условиях меняющегося климата мы можем ожидать, что частота и серьезность таких периодов засухи и нехватки воды будут усиливаться», - заявил директор по политике и науке в Rivers Trust Роб Коллинз.

В метеорологическом бюро Британии предупредили, что жара и сухая погода в стране сохраняются. При этом во многих районах страны, особенно на юге, прогнозируется, что температура будет на несколько градусов выше средней, но эти значения будут значительно ниже рекордных температур середины лета.

Несмотря на то, что исток Темзы смещается, в Великобритании не ввели ограничений на использование воды, например, для полива. Вместо этого англичан просят рассудительно использовать воду из-под крана во время утренних процедур.

Напомним, этим летом западная и часть центральной Европы страдают из-за аномальной жары. Температура воздуха в некоторых регионах бьет невиданные рекорды. В Испании, Португалии и Греции из-за высокой температуры горели леса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».