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Медики рассказали, что лучше всего есть на завтрак

  • 5.08.2022, 12:12
  • 2,454
Медики рассказали, что лучше всего есть на завтрак

Хороший завтрак должен удовлетворять три ключевых требования.

Он должен быть максимально питательным, в идеале таким, который утоляет голод на 4-6 часов. Обычно, это 30% от суточной нормы калорий.

Медики расскаали, что лучше всего есть утром, чтобы долго оставаться сытым и не навредить здоровью.

Об этом рассказали в Telegram-канале «Лікар у кишені».

Очень желательно, чтобы завтрак содержал все питательные вещества — белки, жиры, медленные углеводы. И, конечно, он должен быть быстр в приготовлении или приготовленный заранее.

Что можно есть утром из углеводов?

Любые крупы длительной варки. Цельнозерновой или другой полезный вариант хлеба.

А также макароны из твердых сортов пшеницы или цельнозерновые. Полученные из них калории успеют потратиться в течение дня.

Бобовые, но после них особенно важно в течение дня пить достаточно воды.

Что лучше есть утром из белков?

На завтрак лучше выбирать белково-жирные продукты. Орехи, жирная рыба, сыр твердый и домашний, субпродукты, яйца — все это содержит также достаточное количество белков.

Более нежирные источники белка лучше оставлять на ужин. Это касается нежирной рыбы, курицы и индейки.

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