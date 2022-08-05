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В Гродно снова задержан музыкант Игорь Банцер

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  • 5.08.2022, 12:26
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В Гродно снова задержан музыкант Игорь Банцер
Игорь Банцер

Причина пока неизвестна.

Силовики задержали гродненского рок-музыканта Игоря Банцера. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна» со ссылкой на родственников.

Близкие Банцера рассказали, что задержание проводил то ли КГБ, то ли ГУБОПиК, силовики выломали железные двери квартиры, забрали Игоря, который был дома один, и увезли его в Минск. Причина задержания неизвестна.

Игорь Банцер — легенда гродненской рок-сцены, лидер группы Mister X. Он был осужден за свой перформанс на протестах в 2020 году. За это его по статье о хулиганстве приговорили к 1,5 года «химии». До суда Банцер пять месяцев провел в СИЗО, а во время суда больше двух недель держал сухую голодовку.

После приговора музыканта освободили, а отбывать наказание отправили в июне. В конце сентября из-за «нарушений» ему заменили остаток срока на два месяца колонии, но через месяц вернули на «химию», так как решение суда оказалось незаконным и адвокату удалось его обжаловать. После этого Банцер 40 дней провел в камере ШИЗО и был освобожден по окончанию срока в декабре.

После освобождения музыкант говорил, что не собирается уезжать из Беларуси.

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