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Посланник Путина

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  • Альфред Кох
  • 5.08.2022, 12:42
  • 4,362
Посланник Путина
Альфред Кох

Украина не только выглядит побеждающей стороной, но и на самом деле ею является.

Вот и прошел сто шестьдесят второй день войны. Тут бывший наш канцлер Шредер вернулся из Москвы. И затянул старую волынку, про то, что мирным переговорам нет альтернативы и что Москва хочет мира и зовет Украину за стол переговоров.

Я сразу вспомнил Гитлера, который начиная с Дюнкерка, то есть с мая 1940 года, уговаривал всех начать с ним переговоры о мире. И там тоже у него были все эти, как теперь модно выражаться, «нарративы» про то, что противник должен признать сложившиеся реалии, что нельзя отрицать факты и что если противник не заключит мир на этих условиях, то потом условия для него станут только хуже и что нужно остановить бессмысленное кровопролитие и т. д.

И когда в апреле 1945 он наложил на себя руки, то в своем завещании он настаивал, что единственное, чего он хотел все это время — это мира и что он все время выдвигал мирные инициативы, но никто не хотел его услышать…

Нет никаких сомнений, что Шредер — это посланник Путина. Он приехал из Москвы, чтобы донести до Запада призыв Путина к миру. И так же, как Гитлер, Путин настаивает на том, что мир возможен только на его условиях. И что условия его просты и понятны, и что Украина должна признать сложившиеся реалии, что что нельзя отрицать факты и что если она не заключит мир на этих условиях, то потом условия для нее станут только хуже и что нужно остановить бессмысленное кровопролитие и т. д.

Особенно мне доставил истинное удовольствие пассаж по «кантональную систему как в Швейцарии». Этим дешевым трюком Путин, видимо, решил подкупить неискушенных киевских парубков вычурной иностранщиной. Ищь, че… «Кантональная система» … Не жук чихнул… Иностранная вещица! Швейцарская! Надо трохи для сэбэ.

И что характерно! Я даже по своим знакомым вижу: из Москвы пошел информационный вал про необходимость «сесть за стол переговоров». Звонят из Москвы или из Европы те, кто еще совсем недавно приехал из Москвы. И все как под копирку: Путин плохой, война, развязанная им - ужасна, но переговорам нет альтернативы, нужно любой ценой остановить войну.

По телефону, за ужином в ресторане, по емейлу, вотсаппу, телеграмму… Пишут, шлют, проникновенно, со слезой говорят, положив тебе руку на колено и честно глядя тебе в глаза…

«…. Да, зверь, да, нет прощения, но, старик, люди гибнут, надо договариваться… Да, что поделаешь, административная граница Донецкой и Луганской, да сухопутный коридор, Херсон… Кантональная система, как в Швейцарии… Крым — это за пределами реальности… Тактическое ядерное оружие… Он сумасшедший, не сомневайтесь… Бросит… Не знаю как тебе, а мне страшно… Надо про детей подумать… Я тебе серьезно говорю, шутки в сторону…»

Веерные рассылки, обзвоны, бесконечные выведения на тему. Охват - гигантский. Вся инвестиционная, политическая и оппозиционная эмигрантская тусовка охвачена этой «soft power». Утюг включишь, а там: «кантональная система, нет альтернативы, дети гибнут, он сумасшедший, согласен, но и ты пойми» …

Я сначала им всем отвечал и пытался объяснить. Но они, как сомнамбулы, смотрели на меня пустыми глазами и переходили к следующему собеседнику и опять включали свой излучатель: «Да зверь, нет альтернативы, бросит не сомневайтесь, Крым, Херсон, давайте обсуждать, люди гибнут…» Поэтому я решил сегодня написать здесь свой ответ всем глашатаям «кантональной системы» и больше к этой теме не возвращаться.

Итак. Дорогие мои миротворцы. Для того, чтобы сесть за стол переговоров, нужна самая малость: желание с Путиным разговаривать. А ее нет. 84% украинцев не хочет никаких территориальных уступок. Следите за моими губами: «НИ-КА-КИХ». То есть не то, что «давайте обсуждать, линию разграничения или административную границу», а вообще ничего не готовы отдавать. Ни одного квадратного сантиметра. 84% населения.

Как вы себе представляете в таких условиях переговоры? О чем? Кто тот сумасшедший, кто сядет с Путиным за стол переговоров? Чтобы его на выходе с них просто удавили? Чтобы разорвали на куски жены бойцов «Азова»? Или жители Бучи и Мариуполя? Как вы любите говорить: «это за пределами обсуждения».

Ах, Зеленского должны заставить сесть за стол переговоров его заокеанские кукловоды? А вы не преувеличиваете их влияние на него? И потом: а им-то это зачем? Они что, зря что ли выбросили на ветер уже около десяти миллиардов долларов? (И собираются, кстати, выбросить еще минимум тридцать). Чтобы в результате этих переговоров отдать Путину 20% Украины? С какой стати?

Да и европейские лидеры не станут этого делать. Они уже все прекрасно поняли и давно уже сказали: пусть сама Украина решает, где и когда ей остановится. А мы поддержим любое ее решение на этот счет.

Что вы говорите? Потом будет хуже? Ок, пусть будет. Вам-то что за беда? Если нам будет хуже, значит вам - лучше! Чего ж вы переживаете? Вперед, в наступление! Даешь Запорожье, Кривой Рог, Одессу! На Киев! На Львов! Только сдается мне, что если вы за почти шесть месяцев никуда толком не продвинулись, то и дальше ваши успехи будут такими же скромными…

Бомба, говорите, у него? И что? Бросит? А чего ж он до сих пор не бросил? Что, все идет по плану? Ну тогда и нечего переживать. Значит и дальше все идет по нему. А хоть и бросит, что с того? Тем быстрее придет ему конец.

Тот, у кого все идет по плану, и кто неумолимо приближается к победе - тот не предлагает переговоры. Тем более так навязчиво. Тот ждет, когда ему их предложат. Это, по-моему, довольно очевидно.

И с этих позиций, побеждающей стороной выглядит как раз Украина. А отнюдь не Россия, которая всем надоела разговорами про «переговорам нет альтернативы». И сдается мне, что так оно и есть на самом деле: Украина не только выглядит побеждающей стороной, но и на самом деле ею является.

А все потому, что что наша дело правое. Враг будет разбит. И победа будет за нами.

Слава Украине! 

Альфред Кох, «Фейсбук»

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