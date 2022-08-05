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Украинские морпехи устроили засаду и подождали, пока оккупанты соберутся вместе

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  • 5.08.2022, 12:50
  • 4,440
Украинские морпехи устроили засаду и подождали, пока оккупанты соберутся вместе

Группу вражеских солдат в заброшенном здании уничтожили мощным ударом.

Морские пехотинцы устроили засаду и успешно уничтожили группу российских оккупантов. Видео украинские защитники обнародовали на страницах в соцсетях.

Об этом сообщается на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

«Морпехи дождались, пока российские оккупанты соберутся в здании - и «насыпали» туда», - говорится в описании под видео.

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