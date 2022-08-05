Украинские морпехи устроили засаду и подождали, пока оккупанты соберутся вместе

Украинские морпехи устроили засаду и подождали, пока оккупанты соберутся вместе2
- 5.08.2022, 12:50
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Группу вражеских солдат в заброшенном здании уничтожили мощным ударом.
Морские пехотинцы устроили засаду и успешно уничтожили группу российских оккупантов. Видео украинские защитники обнародовали на страницах в соцсетях.
Об этом сообщается на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.
«Морпехи дождались, пока российские оккупанты соберутся в здании - и «насыпали» туда», - говорится в описании под видео.