Украинские морпехи устроили засаду и подождали, пока оккупанты соберутся вместе 2 5.08.2022, 12:50

4,440

Группу вражеских солдат в заброшенном здании уничтожили мощным ударом.

Морские пехотинцы устроили засаду и успешно уничтожили группу российских оккупантов. Видео украинские защитники обнародовали на страницах в соцсетях.

Об этом сообщается на Facebook-странице Сухопутных войск ВСУ.

«Морпехи дождались, пока российские оккупанты соберутся в здании - и «насыпали» туда», - говорится в описании под видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».