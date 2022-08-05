В Беларуси меняют правила медосмотра для водителей: что известно
- 5.08.2022, 12:54
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Постановление вступает в силу с 22 сентября.
В Беларуси в скором времени внесут некоторые коррективы в правила направления автолюбителей и водителей механических машин на обязательное медицинское освидетельствование. Информация об этом опубликована на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, в новом порядке указано, что после прохождения обязательного медосвидетельствования водителю будет поступать уведомление о решении комиссии, которое он будет обязан принять лично и под подпись в день принятия заключения. В случае если водитель не может присутствовать при выдаче документа, ему могут озвучить принятое решение в устной форме либо отправить документ заказным письмом в течение пяти календарных дней. Примечательно, что в акт медосвидетельствования вносится пометка, в какой форме водитель получил уведомление.
Также постановление разъясняет инструкцию и порядок, при котором факт уведомления о направлении на обязательное прохождение водительской медицинской комиссии добавляется в документы водителя. После этого автолюбитель сам решает, когда ему обратиться в медучреждение и пройти комиссию.
Также новый порядок определяет временные рамки, когда наниматель предоставляет данные о водителе-работнике. Теперь такую информацию, при наличии у сотрудника удостоверения тракториста-машиниста, надо будет подать в ГАИ и Госинспекцию по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода не позднее 10 календарных дней.
Постановление вступает в силу с 22 сентября 2022 года.