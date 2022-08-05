В Гомеле спасают затонувшего «динозавра»7
- 5.08.2022, 13:08
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Работают водолазы.
По информации очевидцев, сначала на помощь статуи затонувшего в Гомеле динозавра пришли водолазы ОСВОД. Затем под скульптуру установили надувные подушки и переместили ближе к берегу.
На финальном этапе спасательной операции задействовали подъемный кран, который вытащил его на берег.
Напомним, вчера на Волотовском озере в Гомеле установили плавучую шестиметровую фигуру плезиозавра. Через несколько часов вся конструкция ушла под воду. Оказалось, что в одном из поплавков, которые держат скульптуру на воде, был неисправен кран. Из-за этого динозавр и ушел под воду.