Валерий Цепкало: «Она нам не мамка»
- 5.08.2022, 13:14
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Политик заявил, что не едет на конференцию Светланы Тихановской в Вильнюс.
Политик Валерий Цепкало написал об этом в своем телеграм-канале, сообщает nn.by.
«У нас отсутствует доверие к штабу Тихановской. Отсутствует он по той простой причине, что решения непрозрачные, инициативы, с которыми мы выходили, никогда не были поддержаны, обращения к различным правительствам в отношении эффективности использования выделяемых средств также не были поддержаны — ни Латушко, ни штабом Тихановской.
И, конечно, сейчас, когда мы видим какие-то миллионные средства, которые проворачиваются на счетах ближайших советников Тихановской, нет доверия и по отношению к тем решениям, которые будут приниматься», — объяснил Цепкало.
Он добавил, что ему не нравится формат мероприятия. «Симбиоз Всебелорусского народного собрания», — охарактеризовал он. При этом сказал, что формат скопирован с их форума.
«Он не батька, а она нам не мамка», — написал политик в своем посте.