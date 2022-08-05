Валерий Цепкало: «Она нам не мамка» 5.08.2022, 13:14

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Валерий Цепкало

Политик заявил, что не едет на конференцию Светланы Тихановской в Вильнюс.

Политик Валерий Цепкало написал об этом в своем телеграм-канале, сообщает nn.by.

«У нас отсутствует доверие к штабу Тихановской. Отсутствует он по той простой причине, что решения непрозрачные, инициативы, с которыми мы выходили, никогда не были поддержаны, обращения к различным правительствам в отношении эффективности использования выделяемых средств также не были поддержаны — ни Латушко, ни штабом Тихановской.

И, конечно, сейчас, когда мы видим какие-то миллионные средства, которые проворачиваются на счетах ближайших советников Тихановской, нет доверия и по отношению к тем решениям, которые будут приниматься», — объяснил Цепкало.

Он добавил, что ему не нравится формат мероприятия. «Симбиоз Всебелорусского народного собрания», — охарактеризовал он. При этом сказал, что формат скопирован с их форума.

«Он не батька, а она нам не мамка», — написал политик в своем посте.

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