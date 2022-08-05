закрыть
5 августа 2022, пятница, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Валерий Цепкало: «Она нам не мамка»

  • 5.08.2022, 13:14
  • 2,062
Валерий Цепкало: «Она нам не мамка»
Валерий Цепкало

Политик заявил, что не едет на конференцию Светланы Тихановской в Вильнюс.

Политик Валерий Цепкало написал об этом в своем телеграм-канале, сообщает nn.by.

«У нас отсутствует доверие к штабу Тихановской. Отсутствует он по той простой причине, что решения непрозрачные, инициативы, с которыми мы выходили, никогда не были поддержаны, обращения к различным правительствам в отношении эффективности использования выделяемых средств также не были поддержаны — ни Латушко, ни штабом Тихановской.

И, конечно, сейчас, когда мы видим какие-то миллионные средства, которые проворачиваются на счетах ближайших советников Тихановской, нет доверия и по отношению к тем решениям, которые будут приниматься», — объяснил Цепкало.

Он добавил, что ему не нравится формат мероприятия. «Симбиоз Всебелорусского народного собрания», — охарактеризовал он. При этом сказал, что формат скопирован с их форума.

«Он не батька, а она нам не мамка», — написал политик в своем посте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин
«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко