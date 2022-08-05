NYT: Какие проблемы армии РФ могут позволить ВСУ провести эффективное контрнаступление 5.08.2022, 13:22

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Для Украины наступают решающие недели.

Война в Украине может вступить в переломную фазу, если ВСУ удастся воспользоваться целым рядом кадровых и технических проблем, накопившихся в армии РФ по итогам пяти месяцев войны.

Об этом говорится в статье The New York Times, которую приводит «Новое время».

«Оценки американской разведки и разведок западных стран свидетельствуют о вероятности того, что следующие недели или месяцы будут решающими для Украины. Даже если российские силы не удастся значительно оттеснить, мощное контрнаступление может укрепить доверие союзников Украины», — подчеркивает NYT.

Издание называет две главные причины, которые уже замедляют российские атаки и дают ВСУ больше шансов на успех контрнаступательных операций — это «критические проблемы с живой силой и техникой» в оккупационной армии.

И если на начальном этапе войны схожие факторы вынудили Россию сузить свои цели, отказаться от штурма Киева и сосредоточить наступление на востоке, то теперь «России может быть труднее пересмотреть свою стратегию и восстановить силы, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», пишет NYT.

Эти оценки согласуются со свежим анализом Института изучения войны, который в своей сводке за 4 августа допустил, что Украине удалось перехватить стратегическую инициативу в войне с Россией и это вынуждает армию РФ перераспределять силы и менять приоритеты в ответ на контрнаступательные операции ВСУ.

«Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и начальные операции этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, по-видимому, впервые позволяют Украине начать активно формировать ход войны», — подчеркивают аналитики ISW.

НВ пересказывает схожие выводы, которые собрала NYT, опираясь на западные разведданные.

Проблемы с набором «добровольцев» и живой силой в армии РФ

Американские и европейские источники New York Times напоминают: Владимир Путин так и не решился объявить мобилизацию, но мало кому удавалось завоевать целую страну и уничтожить армию противника силами, которые в значительной мере укомплектованы нерегулярными «добровольческими» войсками.

При этом чиновники НАТО и другие представители Запада полагают, что сейчас эта проблема становится для армии РФ все более ощутимой: реалии на полях боевых действий «должны заставить российские войска замедлить операции, чтобы подкрепить истощенные подразделения, лучше защитить линии снабжения и перебросить новое оборудование». В то же время источники издания допускают, что Путин будет игнорировать советы своих офицеров и потребует продолжать наступление на востоке Украины в течение всего лета.

Однако кадровых проблем в армии РФ накопилось слишком много, перечисляет NYT:

по оценкам Пентагона, Россия уже направила в Украину почти 85% своей армии, привлекая в том числе войска с Дальнего Востока страны и подразделения, которые ранее дислоцировались по всему миру;

потери российской армии на первом этапе войны огромны, компенсировать их до сих пор не удалось (даже самые скромные оценки западных стран колеблются в пределах от 15 000 до более 20 000 убитых оккупантов, еще тысячи ранены или пропали без вести — т. е. Россия уже потеряла больше солдат, чем СССР за десятилетие войны в Афганистане);

РФ испытывает проблемы с набором в армию резервистов и новобранцев (западные разведки указывают на существенное снижение требований к россиянам, готовым пополнить ряды войск — в РФ отменили возрастной ценз для подписания первого контракта, снизили стандарты здоровья и физической подготовки для набора на службу, закрывают глаза на наличие судимости);

источники NYT заявляют о безуспешности попыток РФ компенсировать недостаток живой силы наемниками из ЧВК Вагнера — в отчетах разведки США говорится, что хотя они могут оказывать влияние на ход отдельных сражений, в целом «вагнеровцев» недостаточно, чтобы они имели стратегическое значение в полномасштабной войне, которую ведет Россия;

даже если Россия решится привлечь к войне больше резервистов и призывников, «Путин столкнется с серьезной проблемой», считают представители западных разведок: многие российские офицеры и инструкторы, которые могли бы их обучить, уже отправлены на фронт (один из источников NYT в разведке сравнил такое ошибочное решение властей РФ с «проеданием посевных зерен»). «Россия отложила весенний призыв на два месяца — это может свидетельствовать о том, что она не способна обучать тех, кто готов служить», — пишет издание.

Проблемы оккупантов с техникой

Хотя проблемы с техникой и оборудованием в армии РФ не так остры, как дефицит живой силы, они «значительны», констатирует NYT.

Вот главные из них:

армия РФ уже вынуждена заменять новые и современные танки более старыми моделями (по некоторым из оценок западных разведок, Россия потеряла в Украине до трети своих танков);

несмотря на огромные запасы артиллерийских снарядов, даже с ними есть проблемы: по словам представителей западной разведки, многие устарели и хранились в плохих условиях, что снижает их эффективность из-за ненадежности взрывателей;

санкции США и Европы оказывает эффективное давление на российских производителей оружия, вынуждая их замедлять либо даже приостанавливать производство современных управляемых боеприпасов и другого высокотехнологичного оружия;

дефицит таких боеприпасов вынуждает россиян сокращать выбор целей — как пишет NYT, это стало одной из причин, по которой армия РФ теперь ограничила свои удары по движущимся колоннам ВСУ и вместо этого сосредоточились на стационарных целях, пытаясь бить по украинским складам;

Россия стала использовать зенитно-ракетные комплексы С-300 для нанесения ударов по наземным целям вместо воздушных (например, в Николаевской области — что в Украине считают признаком недостатка у россиян ракет, более подходящих для таких атак);

новая украинская тактика с использованием HIMARS и другого западного оборудования (удары по тыловым штабам и складам боеприпасов, топлива и т. д.), также эффективно сократила количество снарядов, доступных для российских войск на передовой.

Последний факт еще раз подтвердил в комментарии NYT бригадный генерал Кристофер Кинг, старший офицер британской армии в центре распределения западного оружия для Украины, который расположен в немецком Штутгарте. По его словам, удары из HIMARS и других орудий позволили ВСУ «снизить возможности россиян к обеспечению своей армии — именно то, ради чего мы поставили им [ВСУ] это оружие».

Вызовы и шанс для ВСУ

За пять месяцев войны украинская армия тоже понесла потери в артиллерии, танках и живой силе. Однако, как напомнил NYT неназванный высокопоставленный украинский военный чиновник, ВСУ располагают гораздо большим числом офицеров с многолетним фронтовым опытом, что оказалось решающим фактором на первом этапе войны.

Теперь важнейшее значения для Украины будет иметь исход следующих недель или месяцев, пишет издание со ссылкой на оценки западных разведок. При этом официальный Киев осознает, что ВСУ располагают весьма ограниченным количеством времени, чтобы воспользоваться нынешними очевидными слабостями России, сообщили изданию британские источники по итогам контактов с украинскими чиновниками.

NYT также приводит мнение двух конгрессменов, которые недавно побывали в Киеве в составе делегации американских законодателей. Оба они подтвердили, что Украина действительно попытается воспользоваться шансом и готовится к контрнаступлению.

«Россияне истощены, и вряд ли стоило бы давать им время для перегруппировки и отдыха. Я понимаю желание нанести удар тогда, когда они устали», — отметила член Палаты представителей США, демократ Элисса Слоткин.

А республиканец Майкл Уолтц, бывший военнослужащий и ныне член Палаты представителей, призвал США отправить в Украину больше реактивной артиллерии и другого современного вооружения. «Зеленский считает, что для россиян сейчас наступил „момент слабости“, поскольку они перегруппировывают силы, чтобы продолжить свое разрушительное наступление еще до начала зимы», — сказал Вальц.

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