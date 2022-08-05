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Учебная рота полка Калиновского: как из новобранцев делают воинов

  • 5.08.2022, 13:24
  • 1,344
Учебная рота полка Калиновского: как из новобранцев делают воинов

Занятия по боевой закалке проводит опытный инструктор.

В учебная роте полка имени Кастуся Калиновского закаляется характер мужчины-воина.

Видео об этом опубликовала пресс-служба полка.

«Им остается только услышать свист пуль, грохот артиллерийских разрывов. Это еще впереди. А пока бойцы учебной роты полка Калиновского осваивают азы военной науки под руководством настоящего полковника Николая «МММ» Молокова.

Основы штурмового альпинизма, курс выживания в экстремальных условиях, базовые принципы обращения с оружием - всему этому и еще многому учит новобранцев опытный инструктор.

А знаете, за что благодарят своего наставника все без исключения калиновцы после возвращения с передовой? Они говорят: «Как хорошо, что вы научили нас копать окопы!», — пишет пресс-служба полка.

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