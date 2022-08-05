Небывалый провал замыслов Путина 1 5.08.2022, 13:27

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Андрей Пионтковский

Так «переиграть» себя на постсоветском пространстве не удавалось еще никому.

Войной в Украине кремлевский диктатор Путин не только помог консолидироваться НАТО, но и сплотил против себя все постсоветское пространство. В глазах этих стран Украина стала освободителем, поэтому вызывает у них огромную симпатию.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил политолог и публицист, уже много лет проживающий в США, Андрей Пионтковский.

«Многие говорят, что Путин помог консолидироваться НАТО. Никогда Финляндия и Швеция даже не подумали бы о вступлении в НАТО, если бы не вот эта имперская война Путина. Но мы забываем еще об одном. Путин сплотил и объединил против себя все постсоветское пространство. Ведь Украина сейчас защищает не только Запад и все НАТО от нашествия путинской орды», - пояснил политолог.

По словам Пионтковского, на всем постсоветском пространстве громадная симпатия к Украине.

«Она рассматривается как освободитель этого постсоветского пространства даже в тех странах, которые вынуждены формально демонстрировать некую лояльность, как в Грузии. Там колоссальный разрыв между отношением общества и позицией правительства. Украина сейчас своим героическим сопротивлением выполняет две исторические задачи: освобождает постсоветское пространство, заканчивая российскую империю, и защищает Запад от цивилизационного вызова», - резюмировал Пионтковский.

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