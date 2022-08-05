Белорус думал, что покупает товар в рассрочку, а попал на кредит под 37% 2 5.08.2022, 13:42

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Договор c магазином был напечатан мелким и довольно размытым шрифтом.

Беларусы нередко по своей наивности и невнимательности становятся жертвами не чистых на руку продавцов. Потом, попав в ловко расставленные торговлей сети, горько сожалеют, пишет «Брестская газета».

Брестчанин Дмитрий решил воспользоваться советами знакомых и приобрести смартфон в рассрочку. Отправившись в один из магазинов по продаже мобильной техники, брестчанин выбрал приглянувшийся ему гаджет – Samsung Galaxy M12. На ценнике была указана стоимость товара: 529 рублей.

«Могу ли я купить его в рассрочку?» – поинтересовался Дмитрий у продавца-консультанта.

«Да, конечно, – последовал ответ продавца. – Только оформим через банк, там будет небольшая переплата. Если на два года, месячный платеж составит около 25 рублей».

Прокрутив в голове весь сценарий предстоящих платежей, брестчанин решил, что это его вполне устраивает, и согласился. После чего продавец попросила дать ей полчаса для оформления рассрочки. Мужчина вышел и вернулся в магазин ровно через 30 минут, когда там уже находились другие покупатели. Продавец сообщила Дмитрию, что все готово и предложила ему поставить свою подпись в указанных местах на двух экземплярах кредитного договора. А также кратко пояснила, что оплачивать рассрочку можно будет как в магазине, так и в банке до 27-го числа каждого месяца.

Договор был напечатан мелким и довольно размытым шрифтом. Дабы не толпиться в маленьком магазинчике и не напрягать зрение, Дмитрий решил довериться продавцу. Он подумал, что внимательно прочтет документ дома, в более благоприятной обстановке и при хорошем освещении. Поставил автографы, еще раз бегло осмотрел покупку и ушел.

Однако зря он так сделал. Но что было – не вернешь. Прочитав договор дома, покупатель ужаснулся. Из документа следовало, что купил он телефон вовсе не в рассрочку с «небольшой переплатой», а в кредит под 37,5% процента годовых. Отдать банку за два года надо будет аж 918 рублей! А ежемесячный платеж составит 38 рублей 20 копеек.

Поняв, что совершил ошибку, Дмитрий на следующий день отправился в магазин и высказал намерение вернуть товар обратно. В качестве мотива так прямо и заявил: «Вы меня ввели в заблуждение. Это не рассрочка, а кредит, причем, на крайне невыгодных для меня условиях».

Однако продавец ответила брестчанину, что принять смартфон не сможет. Дескать, если он качественный, то относится к невозвратным товарам, согласно постановлению Совета Министров РБ № 778 от 14.06.2002*. Обратившись за разъяснениями к руководству торгового предприятия, Дмитрий указал причины, по котором он все же требует права на возврат купленного товара. Как считает покупатель, продавец-консультант четко не пояснила ему, что товар продается в кредит. Поскольку он обращался в магазин, а не в банк, продавец, по его мнению, обязана была детально объяснить условия продажи, тем более что договор составлен мелким шрифтом, крайне неудобным для чтения.

Таким образом, магазин, по мнению брестчанина, не до конца выполнил свои обязанности по информированию покупателя. В результате он приобрел товар на совершенно иных условиях, нежели те, о которых рассказывала продавец. Вот только слова теперь к делу не пришьешь. А что написано пером?.. Впрочем, так ли уж безнадежна ситуация для Дмитрия? Мы решили спросить об этом у специалистов.

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