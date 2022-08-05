Москва теряет карабахский форпост 2 Телеграм-канал «Сито Сократа»

5.08.2022, 13:42

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Эрдоган сполна отыграется на кремлевских лузерах.

Президент Турции Эрдоган прибудет по приглашению российской стороны в Сочи с однодневным рабочим визитом. 5 августа состоится его встреча с Путиным. Анкара озвучивает официальную повестку аудиенции в весьма общих чертах. «Наряду с двусторонними отношениями, президенты обсудят актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня», – говорится в сообщении управления по связям АП Турции.

Более многословен Кремль, который устами Пескова раскрыл конкретные темы для обмена мнениями: обсуждение региональных конфликтов, а именно – войны против Украины и ситуации в Сирии. В фокусе внимания работа стамбульского механизма по вывозу украинского зерна на примере прохода первого груза из Одессы. Данный договор россияне характеризуют как пример того, как можно договариваться. Даже хотели наградить Эрдогана, но он предусмотрительно отказался от российских побрякушек.

В глаза бросается одна существенная деталь: в каком ключе будет обсуждаться проблема текущего обострения в Нагорном Карабахе? Ведь российская армия и спецслужбы выступают гарантом поддержания режима прекращения огня.

Формально данной темы в планах нет, ведь на момент обсуждения договоренностей по грядущей встрече в Тегеране карабахская проблема прибывала в латентном состоянии. В последние дни ситуация на Южном Кавказе претерпела ряд существенных изменений. Вокруг Нагорного Карабаха нарастает напряжение, порожденное тремя факторами, каждый из которых связан с политикой Москвы.

Прежде всего, неспровоцированное российское вторжение в Украину породило самый крупный военный конфликт в Европе после Второй мировой войны. Атмосфера беззакония и диктата силы стала плохим примером и сразу привела в движение различные деструктивные силы во всем мире, в т.ч. и в Карабахе. Вследствие провала "СВО" Москве пришлось перебрасывать своих военных с подконтрольной армянским сепаратистам территории, и это привело к срыву всего комплекса трехсторонних договоренностей 2020 года. Ереван обязан был вывести свои силы из Карабаха, но из-за острой нехватки российских миротворцев этого не произошло. Москва, увязшая в Украине, развалила соглашения 2020-2021 гг. Для улучшения своих позиций армянские элементы решили превентивно атаковать позиции Азербайджана в районе Лачинского коридора. Атака велась с позиций российских "миротворцев" и 100% была согласована с ГРУ. В Кремле рассчитывали поставить Баку в неловкое положение, ведь обострение случилось в преддверии визита Эрдогана в Сочи. Рассчитывали на сдержанность азербайджанцев.

Но вышла осечка. ВС Азербайджана запустили контртеррористическую операцию для обеспечения безопасности своей территории. Минобороны Азербайджана сообщило, что в результате ответной КТО «Возмездие» были взяты под контроль высота Кырхкыз, высота Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа, уничтожены несколько боевых позиций вооруженных формирований армян и сепаратистов.

Баку потребовал провести полную демилитаризацию подконтрольных сепаратистам территорий и полный вывод оккупационных сил армянских элементов.

Подобный поворот оказался явно неожиданным для Путина, который 3 августа созвал оперативное совещание с членами Совбеза. Впервые с момента начала вторжения топ-тема не касалась Украины.

Вождь вовсю песочил как Шойгу, так и Патрушева, ведь армянский премьер Пашинян в беседе с Путиным сказал, мол, текущие инциденты «вызывают вопросы» к работе российских миротворцев в регионе. Про мертвое ОДКБ вообще речи нет. В Ереване укрепляются в понимании: РФ использует армян как разменную карту для своих провокаций, Армению просто кинули в беде. ГРУ не удалось превратить августовскую провокацию в козырь в торгах с турками. Теперь Эрдоган сполна отыграется на российских лузерах, сбрасывая с доски мешающие ему фигуры.

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