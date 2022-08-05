Короля Норвегии Гаральда V экстренно госпитализировали 1 5.08.2022, 13:53

У монарха началась лихорадка.

85-летний король Норвегии Гаральд V попал в больницу. У монарха началась лихорадка, поэтому необходима была срочная госпитализация.

Об этом сообщает independent.ie .

В заявлении королевского дворца Норвегии сообщили, что в настоящее время состояние монарха стабильное, его жизни ничего не угрожает, однако не сообщили причины лихорадки.

«Его Величество короля госпитализировано в университетскую больницу Осло для расследования лихорадки. Его состояние стабильное», – говорится в заявлении.

Пока королевская семья находится на летних каникулах, поэтому ее члены редко бывают на светских мероприятиях. Последний раз короля Норвегии видели на публике на соревнованиях по парусному спорту, которые проходили на прошлой неделе.

Напомним, в январе 2022 года Гаральд V перенес операцию на ноге. Спустя 2 месяца получил положительный результат теста на COVID-19. Тогда его обязанности временно исполнял сын – принц Гокон. Сейчас ли, пока король находится в больнице, наследник престола будет заменять его – неизвестно.

Гаральд V стал королем Норвегии в 1991 году. Он является троюродным братом королевы Великобритании Елизаветы II.

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