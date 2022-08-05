Как режим притворяется, что у него есть международная политика Telegram-канал «Письма к дочери»

5.08.2022, 13:57

Подобные игры, правда, никто не оценит.

Третья война чуть не началась в зоне российского ответственного влияния. Там, где Россия гарантировала мир между Азербайджаном и Арменией своими миротворцами.

И вот как-то так получается, что ни Азербайджан, ни дружественная ему Турция не уважают ни российских миротворцев, ни российских гарантий, ни российского влияния. И Азербайджан делает то, что ему нравится, под аккомпанемент российских озабоченностей.

Тут, конечно, белорусскому союзнику можно даже уже немножко задуматься о надежности российских гарантий его безопасности. Потому что, если Россия не защищает одного союзника, то кто может поручиться, что в критический момент она возьмется защищать другого.

Москва же не резиновая. Ей вон Херсон защищать надо. На союзников защиты может уже не хватить.

Ближайшие союзник уже полгода просит себе копеечку на взаимовыгодное импортозамещение, а обещанные ему полтора миллиарда лежат там, где они и лежали. То есть в российской казне.

А с другой стороны, ни одна война же началась. Так может зря мы с тобой наговариваем на август. Вон и белорусские власти решили внести свою маленькую лепту в международную разрядку. Официальный представитель министерства кажется иностранных дел на специальной конференции рассказал про заслуги белорусских властей в нераспространении ядерного оружия.

Потому что, это западные недоброжелатели приписывают белорусским властям стремление обзавестись ядерным оружием. Они, а не тот, о ком ты подумала. Главное не перепутай. Это недоброжелатели нагнетают, а не тот, кто плакал, когда из Беларуси выводили «Тополя» и недавно просил себе у Путина ядерных ракет.

Вот с ракетами не прошло и не надо. Ядерного оружия не дали, так можно похвастаться заслугами в его нераспространении. А потом опять попросить себе ракет. И когда откажут снова хвастаться. Раз нет ядерного оружия, так нечего распространять.

Такие тонкие дипломатические игры в доступной для белорусских властей конфигурации. Их, правда, никто не оценит. Но можно притвориться, что еще имеешь у себя внешнюю политику.

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