Владелец сети магазинов: В Кричеве начались волнения из-за нехватки хлеба 11 5.08.2022, 14:05

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В городе собрали срочное заседание исполкома.

Владелец сети продовольственных магазинов, сопредседатель Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов рассказал onliner.by, что некоторые столичные хлебозаводы уже не принимают от магазинов хлеб обратно.

«Однако в целом по всей республике вводить запрет на возврат магазинами нереализованной продовольственной продукции нецелесообразно. Это может сузить ассортимент товаров на полках магазинов и вызвать социальное недовольство», — считает Виктор Маргелов.

В качестве примера он привел ситуацию в Кричеве.

«Там пару недель назад было заседание исполкома и поднимали проблему, что торговые организации подстраховываются и, чтобы снизить возможные потери, стали заказывать меньше хлеба. В результате вечером хлеб стало сложно купить, и это вызвало недовольство людей», — рассказал Виктор Маргелов.

Поскольку хлеб — продукция социально значимая, представители исполкомов обращают внимание на то, чтобы этот продукт питания был всегда в продаже, в том числе и вечером, сообщил владелец продовольственной сети.

«Если мы исходим из того, что хлеб в магазинах должен быть всегда: и утром, и днем, и вечером — причем в широком ассортименте, то нужно признать, что остатки в этом случае будут всегда. И какими они будут, предсказать порой невозможно», — подчеркивает Виктор Маргелов.

По его словам, даже погодные условия влияют на продажи хлеба.

«Соответственно, если остатки будут всегда, нужно принимать государственное решение по хлебу. Например, нужно разрешить магазинам продавать по сниженным ценам нереализованный хлеб», — резюмировал Виктор Маргелов.

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