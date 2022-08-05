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Европейский вещательный союз требует освобождения Ирины Славниковой

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  • 5.08.2022, 14:10
  • 1,480
Европейский вещательный союз требует освобождения Ирины Славниковой
Ирина Славникова

Режим осудил журналистку TVP на пять лет колонии.

Европейский вещательный союз требует освобождения журналистки польского телеканала TVP Ирины Славниковой. Режим Лукашенко приговорил ее к пяти годам колонии.

«Журналистов Европейского вещательного союза арестовывают и сажают в тюрьму в Беларуси за то, что они просто выполняют свою работу. Мы требуем немедленного освобождения журналистки Ирины Славниковой и всех политических заключенных в Беларуси», – сказано в заявлении EBU.

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