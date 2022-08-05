Европейский вещательный союз требует освобождения Ирины Славниковой

Европейский вещательный союз требует освобождения Ирины Славниковой2
- 5.08.2022, 14:10
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Режим осудил журналистку TVP на пять лет колонии.
Европейский вещательный союз требует освобождения журналистки польского телеканала TVP Ирины Славниковой. Режим Лукашенко приговорил ее к пяти годам колонии.
«Журналистов Европейского вещательного союза арестовывают и сажают в тюрьму в Беларуси за то, что они просто выполняют свою работу. Мы требуем немедленного освобождения журналистки Ирины Славниковой и всех политических заключенных в Беларуси», – сказано в заявлении EBU.