Европейский вещательный союз требует освобождения Ирины Славниковой 2 5.08.2022, 14:10

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Ирина Славникова

Режим осудил журналистку TVP на пять лет колонии.

Европейский вещательный союз требует освобождения журналистки польского телеканала TVP Ирины Славниковой. Режим Лукашенко приговорил ее к пяти годам колонии.

«Журналистов Европейского вещательного союза арестовывают и сажают в тюрьму в Беларуси за то, что они просто выполняют свою работу. Мы требуем немедленного освобождения журналистки Ирины Славниковой и всех политических заключенных в Беларуси», – сказано в заявлении EBU.

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