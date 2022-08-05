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Американский морпех потроллил Путина и «вагнеровцев»

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  • 5.08.2022, 14:27
  • 5,448
Американский морпех потроллил Путина и «вагнеровцев»
Фото: Ed Ram

Полковник морской пехоты тренирует ВСУ на Донбассе.

На Донбассе бывший американский морпех Энди Милберн тренирует новобранцев Вооруженных Сил Украины от частной группы «Моцарт». Об этом сообщается в репортаже газеты The Guardian.

В материале сообщается, что группа из восьми опытных западных экс-военных проводит интенсивный десятидневный курс подготовки для украинских новобранцев.

Милберн заявил, что многие призванные бойцы ранее не служили в армии, поэтому им необходима базовая подготовка. Сам он является основателем частной охранной компании «Моцарт Групп» и полковником морской пехоты США в отставке, который прослужил в американской армии 31 год.

Отмечается, что название группы «Моцарт» было придумано в качестве насмешливой отсылке к частной военной компании Вагнера, которую часто называют «частной армией» российского диктатора Владимира Путина.

«Поначалу я несколько двойственно относился к использованию этого имени, но теперь оно приобрело популярность как бренд», — сказал Милберн.

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