Брат рельсового партизана: Денис хотел помочь Украине 4 5.08.2022, 14:30

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Белорусским патриотам угрожают расстрелом.

Предположительно, уже в августе начнется суд по резонансному делу светлогорских «рельсовых партизан». Напомним, речь идет о группе из Светлогорска, в которую объединили Дениса Дикуна, Дмитрия Равича и Олега Молчанова, признанных политическими заключенными. Уже в первые дни войны, практически сразу после начала вторжения РФ в Украину, молодые люди решили помешать передвижению военной техники.

Сразу в нескольких местах страны неизвестные повредили релейные шкафы — оборудование, которое автоматизирует движение поездов. В результате произошли сбои в движении эшелонов. Диверсии вызвали резкую реакцию со стороны властей. Какое-то время перегоны патрулировали наряды ОМОНа и внутренних войск. Начались массовые задержания железнодорожников, однако диверсии это не остановило. Силовики смогли вычислить нескольких «рельсовых партизан» — правозащитникам известно о более чем десяти таких обвиняемых. В одну из раскрытых групп входили три жителя Светлогорска.

Как недавно сообщал Следственный комитет, дело уже передано в прокуратуру для направления в суд. Мужчинам может грозить максимальное наказание вплоть до расстрела, заявляла пресс-служба СК. И это всего за один подожженный релейный шкаф — действие, которое не повлекло ни жертв, ни аварий.

Всех троих будут судить по четырем уголовным статьям: ч. 3 ст. 361-1 (участие в экстремистском формировании), ст. 289 (акт терроризма, совершенный в составе организованной группы, повлекший тяжкие последствия, создающие угрозу гибели людей и причинение им телесных повреждений), ч.ч. 2,4 ст. 309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения, повлекшее тяжкие последствия, а также создавшее угрозу крушения, аварии и гибели людей) и ч. 1 ст. 356 (измена государству).

«Флагшток» пообщался с братом Дениса Дикуна — Дмитрием, который из-за угрозы преследования выехал в Литву. По его информации, состояние всех троих политзаключенных удовлетворительное:

«От побоев уже отошли. Их пытали, сильно избивали после задержания, чтобы выбить показания. Об этом можно судить и по опубликованным на провластных каналах видео. Ребята держатся, но конечно переживают, как пройдет суд. Они знают, что им угрожают расстрелом, хотя это абсолютно незаконно. Думаю, они видели сюжеты по государственному телевидению, где говорилось о возможном расстреле».

Дмитрий уверен, что его брат решился на активные действия из-за того, что хотел помочь Украине:

«Они пошли на это из-за вторжения российских войск именно через Беларусь, с использованием территории нашей страны. Они хотели хоть как-то приостановить, замедлить эту агрессию. Не важно, на сколько их сейчас осудят. Главное — чтобы остались живы, чтобы не на высшую меру».

Кстати, Дмитрия тоже ищут на родине. Как рассказали ему знакомые, участковый просил передать парню, чтобы тот вернулся в Беларусь. Для чего — не трудно догадаться.

Сейчас Дмитрий собирает помощь для оплаты услуг адвокатов и на помощь семьям политзаключенным — ведь у них остались маленькие дети. А также для погашения ущерба в надежде, что это повлияет на решение суда. В СК оценили ущерб от поджога релейного шкафа примерно на 55 тысяч рублей.

Перечислить для этих целей пожертвование можно на счет Дмитрия по реквизитам:

Dzmitry Dzikun

Счет: LT463500010013309933

SWIFT: EVIULT2VXXX

Название банка: Paysera LT, UAB

Адрес банка: Pilaitės pr. 16, Vilnius,

LT-04352, Lithuania

Контакт для связи: +37068404439

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