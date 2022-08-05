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Названы лучшие продукты для перекуса на работе

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  • 5.08.2022, 14:38
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Названы лучшие продукты для перекуса на работе

От кофе лучше отказаться.

Самыми полезными продуктами для перекуса в офисе можно считать творог, орехи, свежие овощи и фрукты, рассказала в беседе с российскими СМИ врач-диетолог Нурия Дианова.

По словам медика, при наличии в офисе холодильника стоит захватить с собой на работу кисломолочные продуты, например, творог он может стать отличным дополнением к здоровому перекусу.

«Возьмите любые ваши любимые орехи. Арахис сюда не входит, так как это бобовые и от них может болеть желудок. Женщинам достаточно 10 штук миндаля, кешью или фундука. Я не советую делать микс, но для мозга лучше делать разнообразие», — посоветовала врач.

Также важно не забывать о наличии в рационе клетчатки. Можно перекусить свежими фруктами или овощами.

В качестве полезного напитка подойдет чай, но в небольшом количестве, а вот от кофе лучше отказаться.

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