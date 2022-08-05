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Лукашенко ищет новых Освальдов

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  • Руслан Шошин, «Белсат»
  • 5.08.2022, 14:39
  • 7,244
Лукашенко ищет новых Освальдов

Были такие примеры в истории.

Упростить процедуру получения белорусского гражданства для поляков, литовцев и латышей! Громко приказал Александр Лукашенко и, конечно же, добавил, что такое заманчивое предложение касается не всех желающих, а только тех, кто будет «работать, жить по-белорусски». Скорее всего, диктатор имел в виду «жить по-лукашенковски», по его принципам и видению жизни.

Очередей за паспортами под белорусскими посольствами в Варшаве, Вильнюсе или Риге не видно, а Лукашенко уже поставил условия и исключил тех, кто хотел бы приехать в Беларусь, но жить по-польски, по-литовски и по-латышски. Нет, Беларуси таких не надо. Не надо каких-то там польских или литовских школ, идите в те, что есть, российские. Не надо здесь никаких Союзов поляков, союз может быть только один – советский. Но, к сожалению, это далеко не главная причина непривлекательности сегодняшней Беларуси.

Давайте поедем в саванну, поймаем там льва и спросим его: поедешь жить в наш зоопарк? Не хочешь? Почему? Там же так хорошо, солнышко светит, кушать дают согласно расписанию, будешь иметь новых друзей. Даже будешь ходить где угодно и сколько захочешь. Где угодно, но за решеткой. Очевидно, Лукашенко думает, что свобода – это несущественный нюанс. И, пожалуй, точно не знает, как живут соседи. Сложно представить, что после более чем тридцати лет жизни в свободном демократическом обществе, где нет фальсификации выборов, репрессий и политических узников, найдутся желающие перебраться в лагерь Лукашенко. А ведь есть и другой фактор – уровень жизни, который в соседних странах Евросоюза значительно выше. Средняя зарплата в Польше-4760 злотых «на руки» (1050 евро), Литве – около 1000 евро, Латвии – 950 евро. Поэтому при переезде в Беларусь жители этих стран должны не только жертвовать своей свободой и приспособиться к новым тоталитарным порядкам, но и к новой, гораздо скромной жизни. Они не поедут по крайней мере раз в год отдыхать за границу. Не купят новую машину, а будут бесконечно ремонтировать старую. Не купят участка земли или леса, потому что частной собственности тоже нет. Вроде как есть, но согласно договору ты не собственник, а только арендатор земли. И надо помнить, что государство может все, ты – ничего. Много ли найдется желающих?

Были такие примеры в истории. Ли Харви Освальд когда-то перебрался из США в Советский Союз, жил в Минске и там женился. Станислав Шушкевич, который работал с ним на Минском радиозаводе и учил русскому языку, рассказывал мне, что Освальду дали лучшую зарплату, нашли квартиру. Мол, другие рабочие возмущались, но все понимали и молчали. А Освальд попробовал советскую действительность и вернулся в США. Обрел мировую известность как подозреваемый в убийстве Джона Кеннеди. До суда не дожил, во время траспортировки в другую тюрьму был смертельно ранен владельцем ночного клуба Джеком Руби 24 ноября 1963 года, через два дня после смерти американского президента. До конца не известно, зачем поехал в Советский Союз и чего там искал, но в те времена случались такие ситуации. Хватало чудаков, которые восхищались коммунистической идеологией и жертвовали ей свою предыдущую жизнь. Свободу начинали считать рабством, а рабство – свободой.

Лукашенко не имеет своей собственной идеологии и единственное, что может предложить, – рабство. И считает, что этого хватит, чтобы в сегодняшней Польше или странах Балтии найти новых Освальдов.

Руслан Шошин, «Белсат»

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