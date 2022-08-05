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ВСУ шокировали американцев новым способом применения HIMARS

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  • 5.08.2022, 14:55
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ВСУ шокировали американцев новым способом применения HIMARS

Оружие оказалось эффективным против целей, которые не предвидели разработчики.

Соединенные Штаты Америки снабжают Украину HIMARS и наблюдают за тем, как мы их используем. Американцы удивлены новым способом применения реактивных артиллерийских систем, к которому прибегли ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков. Он отметил, что американцы не готовились к такой войне, которую развязала Россия против Украины, в частности с такой интенсивностью применения всех типов вооружения.

«Они создавались для охоты на средства противовоздушной обороны, на артиллерию противника, на передовые пункты управления, а не по стратегическим целям, как склады боеприпасов или такие сооружения, как мост. Это мы их так используем, и американцы были в шоке», – заметил Олег Катков.

Олег Катков пояснил, что поставляющие нам оружие партнеры Украины наблюдают за тем, как мы его используем и какая это имеет эффективность.

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