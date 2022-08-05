Грузовик за $7 тысяч: как семья белорусов попала в ловушку автомошенников 1 5.08.2022, 15:07

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иллюстрационное фото

Жена доверила мужу заниматься покупкой транспорта.

Агентство «Минск-Новости» рассказывает историю бизнесменов из Брестской области, попавших в ловушку привлекательной цены ниже рынка. На сей раз очень дешево продавали грузовик — и, конечно, не без подвоха.

В начале июля семья индивидуальных предпринимателей из Дрогичинского района, занимавшаяся реализацией автозапчастей, решила приобрести для своего дела грузовик. Некоторое время супруги просматривали объявления о продаже подержанных машин. Их заинтересовал автомобиль Iveco по цене 7 000 долларов — она оказалось на несколько тысяч дешевле рыночной стоимости подобной техники.

Жена доверила мужу заниматься покупкой транспорта. Он начал переписываться с продавцом и оставил номер мобильного. Вскоре хозяин объявления позвонил 43-летнему предпринимателю. Владелец машины сразу попросил предоплату и начал «обрабатывать» жертву, используя типичные уловки: уже есть несколько покупателей на автомобиль, цена ниже некуда, нет времени на раздумье...

Предприниматель перевел продавцу 970 рублей. Спустя некоторое время мошенник снова позвонил покупателю и сказал:

— Раз уж вы точно приобретаете машину, то переведите мне еще 8 000 рублей, так как я на своем личном автомобиле попал в ДТП. Срочно нужны деньги на ремонт.

Житель Дрогичина выполнил просьбу, но автомобиля так и не увидел: продавец заявил, что за машиной нужно ехать в Жодино. Предприниматель взял с собой друга, и они отправились забирать авто вдвоем.

Когда мужчины приехали в Жодино, раздался звонок. Продавец извиняющимся тоном сообщил, что неверно указал город. В действительности якобы нужно было ехать в Жлобин, а он просто ошибся в названиях.

Доверчивый покупатель направился в Жлобин. По дороге ему снова позвонил хозяин грузовика, попросивший теперь перевести оставшиеся 9 000 рублей: якобы срочно нужно приобрести какое-то медицинское оборудование для лечения полученных в ДТП телесных повреждений. Тогда предприниматель все-таки начал подозревать неладное. Он попытался связаться с продавцом, однако не смог: набранного номера не существовало. Бизнесмен позвонил жене, и они пришли к выводу, что их обманули. Продавец же больше с ними не общался.

Как выяснилось, в общей сложности супруги перевели мошеннику 8 970 рублей. Они обратились в милицию. Следствие установило, что деньги были выведены за границу. Сейчас правоохранители разыскивают мошенника.

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