закрыть
5 августа 2022, пятница, 16:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

По следам Путина

  • Федерики Фубини
  • 5.08.2022, 15:14
  • 2,504
По следам Путина

Есть ли в отставке итальянского премьера «российский след».

Когда в конце февраля Россия напала на Украину, Драги отреагировал решительно: он поддержал сильные санкции против России и предложил политическую, финансовую и военную помощь Украине. Однако эти действия потребовали преодоления сопротивления со стороны популистских партий внутри его собственной правящей коалиции национального единства, а именно «Движения пяти звезд» во главе с бывшим премьер-министром Джузеппе Конте и партией «Лига» Маттео Сальвини. Когда война затянулась, недовольство этих пропутинских сил стало возрастать.

Вероятно, увидев здесь для себя шанс, посольство России в Риме уже несколько месяцев обхаживает Сальвини и даже купило ему в мае билет на самолет в Москву для выполнения «миссии мира» (о чем он не позаботился проинформировать Драги). На фоне общественного возмущения эта поездка была в последнюю минуту отменена. Тем не менее, у Сальвини состоялся обед с послом России в начале марта — всего через неделю после российского вторжения.

Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, давний личный друг Путина, как минимум один раз разговаривал с российским послом по телефону в дни, предшествовавшие отставке Драги. А в мае официальное лицо из партии Берлускони «Вперед, Италия» и высокопоставленный российский дипломат, как сообщается, расспрашивали источник в партии «Лига», когда Сальвини планирует прекратить поддержку правительства Драги.

Мы знаем обо всем этом, потому что политическая система Италии слишком хаотична и полна любителей, чтобы быть действительно непрозрачной. Многим партиям и политикам просто не хватает дисциплины для осуществления секретных махинаций. И поэтому, скорее всего, в дальнейшем станет известно еще больше подробностей о российских попытках ускорить отставку Драги.

В таких действиях нет ничего нового. В 2018 году функционеры «Лиги» ездили в Москву, пытаясь получить российское финансирование, а в начале 2020 года правительство Конте позволило Путину направить в Италию большую военную миссию под предлогом оказания гуманитарной помощи во время пандемии. Учитывая все эти подозрительные дела в прошлом, итальянские политические обозреватели и деятели теперь считают просто несомненным то, что Кремль давил на своих итальянских прокси, чтобы убрать правительство Драги со своего пути.

Кремль действительно известен своим вмешательством в западную демократическую политику: от вмешательства в референдум о Брексите в 2016 году и президентские выборы в США до финансирования крайне правого «Национального объединения» во главе с Марин Ле Пен во Франции. Нет причин полагать, что он не применяет аналогичную тактику в Италии, учитывая открывающуюся возможность посеять раскол внутри Евросоюза.

Группа Вагнера, связанная с Кремлем организация военных наемников, предположительно помогает организации потока беженцев в Италию с тех территорий Ливии, где она действует. Это дает Сальвини предлог вести избирательную кампанию на привычной для него платформе борьбы с иммиграцией накануне внеочередных выборов в сентябре. И вновь здесь нет ничего нового: Беларусь применяла такую же стратегию против Польши и Литвы в прошлом году, причем, почти несомненно, с молчаливого согласия Путина.

Последние опросы общественного мнения показывают явное преимущество крайне правой коалиции, состоящей из «Лиги», «Вперед, Италии» и «постфашистской» партии «Братья Италии» под руководством Джорджи Мелони. Впрочем, еще предстоит увидеть, как повлияет на итальянские выборы столь явная роль России в падении Драги. Хотя обнародованные на сегодня факты действительно произвели переполох, этот вопрос быстро отошел на второй план.

Нет, конечно, последние опросы показывают, что Путин крайне непопулярен в Италии: 56% итальянцев считают Россию виновной в этой войне. Но итальянцы не отличаются уникальностью в своей склонности голосовать, думая о «масле с хлебом», а не в ответ на международные интриги. И здесь крайне правая коалиция каждому готова что-то предложить. Избиратели, настроенные пророссийски, могут голосовать за «Лигу» или «Вперед, Италию», а те, кто больше настроен прозападно и проукраински, могут отдать голос «Братьям Италии», которые сейчас уверенно лидируют в опросах.

На выборах 2018 года Мелони выступала против антироссийских санкций, но в дальнейшем она заняла иную позицию, поддержав решение Драги начать поставки оружия Украине и выступив против того, чтобы Италия выглядела «слабым звеном в западном альянсе». Однако совершенно неясно, как может выглядеть внешняя политика правительства во главе с Мелони.

Своим политическим восхождением Мелони в основном обязана личной харизме и всегда размытой политической программе «бог, семья и отечество». Это позволяет ей уклоняться от подробностей по поводу того, что же она реально думает и что она намерена делать в правительстве. Она почти ничего не говорит о своей программе экономической политики, о фашистских корнях собственной партии или о своих дружеских отношениях с авторитарным премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также испанской неофранкистской партией «Голос». И поэтому многие итальянцы принимают ее декларации прозападной лояльности за чистую монету.

Но действительно ли Мелони пойдет по пути Драги в реализации или даже ужесточении санкций против России? Скорее всего, она будет намного меньше Драги верна режиму санкций. В начале весны она не только доказывала, что Италия должна получить «компенсацию» от ЕС за издержки санкций, но и заявила, что США не следует ожидать, что Италия будет служить «рабочей лошадкой Запада», сокращая экспорт в Россию.

Вне зависимости от того, сколько еще мы узнаем о российских попытках организовать падение Драги, одно уже ясно: Кремль, несомненно, смотрит на перспективу появления правительства Мелони-Сальвини-Берлускони с надеждой и ликованием.

Федерики Фубини, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин
«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко