Осиповичский завод автомобильных агрегатов начал массовые увольнения рабочих 3 5.08.2022, 15:18

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Некоторые цеха перевели на трехдневку.

Осиповичский завод автомобильных агрегатов начинает массовые увольнения работников.

«По указу от 25 июля никого на работу не берут, только по распределению на отработку», — сообщает читатель телеграм-канала БОР.

«Взялись за людей пенсионного возраста и тех, кто, по их мнению, не устраивает их как работник.

Зарплата выдается частями, начались перебои с поставками материалов для работы. Продукцию из-за санкций некуда девать. Все хорошо только на бумагах к шкловскому фюреру.

Молодежь устраивать на работу, понятное дело, не хотят. Некоторые цеха работают на трехдневке, заставляют писать заявление в отпуска за свой счет. В администрации сидят родственники», — рассказал сотрудник завода.

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