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Осиповичский завод автомобильных агрегатов начал массовые увольнения рабочих

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  • 5.08.2022, 15:18
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Осиповичский завод автомобильных агрегатов начал массовые увольнения рабочих

Некоторые цеха перевели на трехдневку.

Осиповичский завод автомобильных агрегатов начинает массовые увольнения работников.

«По указу от 25 июля никого на работу не берут, только по распределению на отработку», — сообщает читатель телеграм-канала БОР.

«Взялись за людей пенсионного возраста и тех, кто, по их мнению, не устраивает их как работник.

Зарплата выдается частями, начались перебои с поставками материалов для работы. Продукцию из-за санкций некуда девать. Все хорошо только на бумагах к шкловскому фюреру.

Молодежь устраивать на работу, понятное дело, не хотят. Некоторые цеха работают на трехдневке, заставляют писать заявление в отпуска за свой счет. В администрации сидят родственники», — рассказал сотрудник завода.

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