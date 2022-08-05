Российский гауляйтер Херсонской области неожиданно слег в больницу 6 5.08.2022, 15:18

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Владимир Сальдо

А полномочия передал гражданину РФ.

Назначенный оккупантами «руководитель» оккупированной Херсонской области Украины Владимир Сальдо заявил, что ложится в больницу, а свое «полномочия» передает «исполняющему обязанности» Сергею Елисееву, пишет «Украинская правда».

Сальдо пишет, что к нему после совещания подошел «министр здравоохранения» и «стал настаивать на немедленном медобследовании». Затем по его словам, «министр» привел врачей, «которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации»:

— Обсудив с председателем правительства коллегами, решил согласиться с предложениями врачей. Исполнять обязанности главы Херсонской области во время моего отсутствия председатель правительства Херсонской области Елисеев С.В (Сергей – бывший работник ФСБ – ред.).

В июле представители оккупационной «власти» Херсонской области заявили о предотвращении покушения на Сальдо.

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