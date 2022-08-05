ЧП на «СветлогорскХимволокно»: подключенный к воздушному компрессору шланг попал рабочему в рот 3 5.08.2022, 15:25

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Мужчина госпитализирован.

Молодой работник ОАО «СветлогорскХимволокно» днем 4 августа получил серьезные повреждения внутренних органов. Мужчина был доставлен в больницу с места работы, сообщает «Ранак» со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел днем 4 августа в одном из цехов предприятия. Рабочий обдувал что-то из шланга, подключенного к воздушному компрессору. В это время к нему подошел коллега. Что произошло дальше пока не известно, но один из рабочих «упал на шланг подачи воздуха» так, что воздух под напором попал ему внутрь. Очевидцы рассказали, что живот мужчины был похож на огромный шар.

Если воздух подавался от обычного поршневого компрессора, то давление в технологическом трубопроводе может достигать 8 атмосфер. Это вдвое больше, чем обычно накачивают велосипедную шину.

С повреждением внутренних органов мужчина госпитализирован, проводится проверка.

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