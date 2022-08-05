ВСУ уничтожили десяток российских «Метеоритов» 1 5.08.2022, 15:30

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Военные рассказали, что представляет из себя эта техника.

Украинские военные рассказали, что представляет собой российский «Метеорит», недавно уничтоженный в Харьковской области. Всего с начала войны ВСУ уничтожили более десятка аналогичных машин врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК «Юг».

Что это за техника?

УР-77 «Метеорит», также известная в России как «Змей Горыныч», это довольно старая советская установка разминирования. Она была разработана и производилась на Харьковском тракторном заводе еще во второй половине 1970-х годов. Машина представляет собой базовое шасси от САУ 2С1 «Гвоздика», на которую установили башенную пусковую установку с направляющими для двух ракет, отсеки для детонационного кабеля и пульт управления.

Основное предназначение УР-77 - создание проходов в противотанковых минных полях шириной от 6 до 14 метров путем создания мощной ударной волны, влияющей на детонаторы мин. Для этого используются спецзаряды длиной около 90 метров, напоминающие пожарные рукава.

Заряд УЗП-77

Спецзаряды заполнены несколькими сотнями килограммами пластической взрывчатки, через которую проходит детонационный кабель. «Доставка» зарядов на минное поле осуществляется с помощью специальных пороховых ракет. «Забросается» заряд на расстояние от 200 до 500 метров в зависимости от его типа. На конечном этапе полета ракеты отсоединяются, а на детонационный кабель подается электроимпульс взрыва. При взрыве происходит подрыв мин, отбрасывание их от места взрыва или их разрушение.

Впрочем, в реальных боевых обстоятельствах она редко используется подобным образом. Взрыв заряда не дает 100% гарантии, что местность разминирована. В частности, могут остаться целыми мины, имеющие взрыватели двукратного нажима или противопехотные мины натяжного действия. Также на взрывную волну не реагируют магнитные и инфракрасные взрыватели мин. Именно поэтому те же россияне чаще используют УР-77 для обстрелов объектов гражданской инфраструктуры украинских городов.

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