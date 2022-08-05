закрыть
5 августа 2022, пятница, 16:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СБУ сообщила о подозрении в госизмене высокопоставленному разведчику

2
  • 5.08.2022, 15:57
  • 1,978
СБУ сообщила о подозрении в госизмене высокопоставленному разведчику

Он передавал информацию РФ.

СБУ сообщила о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки Украины, генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

По данным следствия, он передавал российским спецслужбам тайную и полностью тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в Украине. Кроме этого, переправлял оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ и другими подразделениями украинских Сил обороны для отражения вооруженной агрессии.

В СБУ заявили, что задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения РФ. Во время обыска по месту работы он пытался застрелить представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, прибывших для проведения процессуальных действий.

«Бывший высокопоставленный чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова», — говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что задержанный был заместителем председателя ГУР МОУ в 2008- 2010 годы. Затем работал на разных должностях государственной службы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

По информации ведомства, в поле зрения российских спецслужб он попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые были сформированы в ходе обучения во времена СССР в Московском высшем общевойсковом командном училище и академии им. Фрунзе.

«По заданию оккупантов, он собирал секретную информацию, которая циркулирует в Минобороны, в том числе Главном управлении разведки, а также в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного», — говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что страну-агрессора интересовали разведданные о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины.

По словам и. главы СБУ Василия Малюка, много лет враг работал над тем, чтобы насытить своими агентами разные органы власти и силовые структуры Украины.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ Львовской области при процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пиши, стукач, дальше
Пиши, стукач, дальше Ирина Халип
Утилизация Лукашенко уже началась
Утилизация Лукашенко уже началась Виктор Прошкин
«Спецоперация» не по плану
«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос
Путин устроил себе большие проблемы
Путин устроил себе большие проблемы Аркадий Бабченко