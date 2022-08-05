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Офицер ВСУ обратился к белорусским матерям

  • 5.08.2022, 16:04
Офицер ВСУ обратился к белорусским матерям

«Героизм» ради Путина и Лукашенко может привести к могиле.

Офицер ВСУ Юрий Задоя обратился к белорусским матерям и призвал их не отпускать своих детей на войну с Украиной. Текст обращения он опубликовал в «Фейсбуке»:

— Больше сорока тысяч российских солдат и офицеров уже погибли в Украине. Однако это не останавливает кремлевских чинуш слать их на верную смерть.

Рано или поздно Россия захочет подключить силы РБ в своей так называемой «специальной военной операции» и у Лукашенко не будет другого выхода, как согласиться.

Мой совет для матерей солдат РБ: берегите своих детей! Посоветуйте им под любым предлогом не участвовать в военных действиях на территории Украины. В крайнем случае — пусть отравят продукты и лежат в госпиталях с отравлением желудка, чем в украинских полях удобрением.

И поверьте, это вполне законный способ, чтобы сохранить их жизнь.

А героизм ради Путина и Лукашенко может привести ваших детей к могиле с табличкой «Неизвестный солдат».

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