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В одной из школ Минска вводят форму для учителей

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  • 5.08.2022, 16:20
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В одной из школ Минска вводят форму для учителей

Таким образом ученикам будут «прививать чувство вкуса».

В школе Минска №101 учителя начальных классов 1 сентября придут в образе Мэри Поппинс, пишет kp.by.

Вместе с тем, в школе проинформировали, что школьную форму вводят не только для учеников, но также и для учителей в рамках реализации проекта «Беллегпрома».

Как сообщила директор школы №101 Жанна Сакович, для учителей в школе уже давно действует единый официально-деловой стиль – черно-белый монохром. Однако на 1 сентября учителя начальных классов придут в образе Мэри Поппинс – черных платьях с белыми воротничками.

По словам директора, задача подобного эксперимента состоит в том, чтобы привить ученикам чувство вкуса.

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