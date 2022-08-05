Путин идет вслед за русским кораблем 4 Евгений Чичваркин

5.08.2022, 16:30

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Евгений Чичваркин

У главы Кремля не так много времени в запасе.

Открылись магазины «Березка». Я жду карточек, и тогда все песочные часы можно перевернуть и запасаться попкорном. Путин ничего другого не видел, ничего другого не понимает, так как они все там глубокие «совки», они идут по проторенной.

У них креатива — ноль, воли — ноль. Они просто берут старую кальку и пытаются ее заполнить. Но они знают, что эта калька предыдущий режим пустила с обрыва, поэтому Путин уже несколько раз отвергал введение карточек.

Получается, что, с одной стороны, они понимают, что это приведет к гибели режима, с другой — просто не знают другого пути.

У них сильные финансисты, но экономисты — дерьмо. Финансисты сильны, чтобы бабки по карманам прятать, а сильных экономистов они не хотят слушать, потому что те говорят неприятные вещи.

Поэтому Путин и сидит за шестиметровым столом, а ребята напротив не могут ему ничего сказать, но в их глазах читается: мы сюда воровать шли, а ты нас убивать заставляешь. Мы-то шли карманы набивать, эти бомбежки нам не нужны. Мы хотим и дальше яхты, пальмы, а не вот это все.

Они не говорят ему этого, потому что боятся. Да, их больше, но все боятся, потому что иначе воровать не получится, если тебя дистанцируют.

Несмотря на то, что Кремль не может остановиться в своей агрессии прямо сейчас, по мнению предпринимателя, будущее уже предрешено.

Царь, генсек, великий князь или княгиня, проигравший войну, идут вслед за русским кораблем. Как только отводятся войска, сразу начнут спрашивать, за что погибли наши мальчики.

Они сами себя загнали в этот подвал и выйти из него уже не могут. А Украина начнет себе возвращать все новые и новые территории. Они сбивают все больше ракет, они очень хорошие военные, у них святая цель — защита родины. Под ружье встали и мальчики, и девочки, даже те, кто вообще никогда не вставал. Они очень быстро учатся.

И у Путина не так много времени в запасе. После того, что случилось с казнью азовцев (а это была абсолютно чудовищная казнь на глазах у всего мира), что случилось после бомбежек мирных городов, торговых центров, станций, после резни, которую устроили в Буче и Ирпене, никакой пощады никому не будет. Украина будет сражаться до конца.

Кто бы ни был там президентом, если он скажет: останавливаемся, — его просто не послушают. Они выберут себе другого атамана и пойдут. Украинское общество устроено по-другому, они заточены на победу, на то, чтобы выкинуть российскую армию к х***м со своей земли.

Евгений Чичваркин, «Живой гвоздь»

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