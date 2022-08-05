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Какие продукты невероятно полезны для зубов?

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  • 5.08.2022, 17:10
  • 2,648
Какие продукты невероятно полезны для зубов?

Медики назвали список.

Не все уделяют должное внимание здоровью полости рта, что приводит к появлению проблем с зубами.

Важно не только заниматься вопросами гигиены, регулярно посещать стоматолога, но и правильно питаться, считают медики.

Цитрусовые фрукты

В вашем рационе всегда должны присутствовать грейпфруты, апельсины, мандарины и другие варианты цитрусовых. Не все знают о том, что эти продукты нейтрализуют активность микробов, что существенно снижает риск появления заболеваний.

Также цитрусовые помогают избежать проблем с деснами и надежно защищают от кариеса.

Зеленый чай

Существует заблуждение о том, что чай является вредным напитком для зубов, который портит эмаль. Но это утверждение далеко от истины.

В частности, в составе чая присутствуют вещества, способные провести профилактику кариеса, избавить полость рта от бактерий и улучшить дыхание.

Вода

Эксперты считают, что для здоровья зубов стоит выпивать не менее двух литров воды в сутки. Это защищает от появления налета и многих других проблем с полостью рта.

Разумное употребление воды также препятствует появлению кариеса.

Зелень

Если в рационе присутствует большое количество зелени, то это помогает улучшить состояние здоровья полости рта. Секрет столь позитивного воздействия кроется в богатом витаминно-минеральном составе.

При регулярном употреблении зубы становятся более здоровыми, а также дыхание будет более приятным и свежим.

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