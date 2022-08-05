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Минчанин закопал €15 тысяч в трехлитровой банке, а их похитили

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  • 5.08.2022, 17:19
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Минчанин закопал €15 тысяч в трехлитровой банке, а их похитили

Деньги минчанина выкопал сантехник.

В милицию Минского района обратился местный житель, у которого пропали деньги, которые он закопал в землю в трехлитровый банке. Подробности сообщили в УСК по Минской области.

Так, правоохранителям 48-летний житель Минского района рассказал, что в январе 2022-го он сложил свои сбережения - около 15 тысяч евро - в стеклянную банку и для сохранности закопал банку в помещении насосной станции на территории одного из садовых товариществ. В июле решил проверить «схрон», но банки с евро уже не оказалось на месте. Мужчина заявил о пропаже в милицию.

Вскоре выяснилось, что весной в помещении насосной станции проводился ремонт. И 44-летний сантехник откопал банку, набитую купюрами евро. Правда, тратить «клад» мужчина не стал, а снова закопал, но уже у себя на участке.

По факту кражи, совершенной в крупном размере, возбуждено уголовное дело (ч.4 ст.205 УК РБ). Известно, что ранее сантехник к уголовной ответственности не привлекался. Назначены криминалистические экспертизы, расследование продолжается.

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