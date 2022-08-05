Как алкоголик Медведев выдал цели Кремля 7 Алеся Бацман

5.08.2022, 17:41

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Грузия и Казахстан — в списке тех, кого РФ хочет завоевать.

Александр Невзоров очень смешно смоделировал ситуацию, как Медведев писал свой пост. Но как бы мы ни относились к алкоголику Медведеву, который преждевременно выжил из ума, написанное им – это не только его мечты.

Да, они потом все удалили и заявили, будто его страницу взломали, но вряд ли это правда. Я думаю, он реально проснулся утром с бодуна и все это выдал.

О чем говорит то, что он написал? Грузия и Казахстан находятся в списке целей, которые сейчас будут становиться под удар России. Они в списке целей, которые РФ хочет завоевать так же, как она сейчас хочет завоевать Украину. И в Украину она уже вошла, чтобы это осуществить.

Это счастье для Грузии и Казахстана, что Россия сломала зубы об Украину. Собственно здесь Россия и встретит свой конец. Но тем не менее жителям Грузии и Казахстана не стоит быть беспечными. Политика из серии «моя хата с краю», «меня это не коснется», «пусть украинцы мясорубят русских, а мы в сторонке подождем» – она может плохо для вас закончиться. Потому что Украине сегодня должен помогать весь мир. Путин не остановится – он хочет идти дальше. Это не догадки, это реальность. Европа и США это уже понимают, хотя они и не цель номер один. А вот Грузия и Казахстан – под боком. Им так же не повезло с соседом, как и нам.

И сейчас грузины и казахстанцы могут сделать так, чтобы у России везде земля под ногами горела. Вместе мы могли бы одолеть ее намного быстрее и эффективнее. Это война не только Украины, но и ваша. И чем быстрее вы это поймете, тем больше у вас шансов сохраниться.

Алеся Бацман, Youtube

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